Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Eskişehir'de kontrolden çıkan araç lastikçi dükkanına girdi

Eskişehir'de kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan lastikçi dükkanına girdi. Alınan bilgiye göre, 71 Evler Mahallesi çevre yolunda ilerlerken direksiyon hakimiyeti kaybolan SUV tipi araç, sürücüsü başka bir araca çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki bir lastik tamir dükkanına yöneldi. İş yerinin güvenlik kameralarınca kayıt altına alınan kazada, iş yerinde hasar meydana geldi. Güvenlik kameraları görüntülerinde aracın dükkana hızla girdiği sırada içeride çalışanlar ve müşterilerin olduğu görüldü.