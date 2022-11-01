Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Türkiye’nin turizm cennetlerinden Edremit’te orman yangını başladı. Kazdağları’nda bulunan Mehmetalan-Ortaoba Mahallesi Üçtaş Mevkii civarında farklı iki noktada başlayan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.
Kontrol altına alındı
Mehmetalan-Ortaoba Mahallesi Üçtaş Mevkii civarında farklı 2 noktada başlayan yangına karadan ve havadan müdahale edilmesinin ardından orman ekipleri ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kısa sürede kontrol altında alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları ise sürüyor.