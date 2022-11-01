Gündem Kazdağlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı
BALIKESİR

Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Türkiye'nin önemli turistik noktalarından Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları'nda orman yangını çıktı. Yangın ekiplerinin çalışmaları ile kısa sürede kontrol altında alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kazdağlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kaz dağları

Türkiye’nin turizm cennetlerinden Edremit’te orman yangını başladı. Kazdağları’nda bulunan Mehmetalan-Ortaoba Mahallesi Üçtaş Mevkii civarında farklı iki noktada başlayan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

Kontrol altına alındı

Mehmetalan-Ortaoba Mahallesi Üçtaş Mevkii civarında farklı 2 noktada başlayan yangına karadan ve havadan müdahale edilmesinin ardından orman ekipleri ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kısa sürede kontrol altında alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Kaz Dağları konusunda çok yüksek hassasiyete sahibiz
GÜNDEM
Kaz Dağları konusunda çok yüksek hassasiyete sahibiz

Komandolar göz açtırmıyor: Kaz Dağları'nda gece gündüz nöbet var
FOTOĞRAF 8
Title
​Türkiye'de 12 gündür devam eden yangınlar ciğerleri yaktı.
Title
Türkiye’nin ormanlık bölgelerinden ve endemik türlerinin yanı sıra flora ve faunasıyla önemli bir bölgesi olan Kaz Dağları korumaya alındı.
Title
Olası yangın ihtimaline karşı 30 Temmuz itibarıyla Balıkesir genelinde bütün ormanlık alanlara girişler yasaklanırken, 3 Ağustos'ta da izinli piknik ve mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateşli piknik yapılması yasaklandı.
Title
Komandolar bölgede devriye görevi yaparak kimseye göz açtırmıyor.
Title
Title
Title
Title
Komandolar göz açtırmıyor: Kaz Dağları'nda gece gündüz nöbet var
Edremit'te, Kaz Dağları'na girişler yasaklanırken, komandolar da bölgede devriye görevi yapıyor.
Derbide sahada

Derbide sahada

​Abdülkerim Bardakcı'nın cezası indirildi.
Bu görüntüler İstanbuldan

Bu görüntüler İstanbul'dan

Belgeselleri aratmadı​: Sürü halinde ortaya çıkıp gizlice avlandılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

​'Tahıl krizi çözülürse müzakerelere dönüşün adımlarını teşvik eder.'

Bakan müjdeyi verdi: Kamu bankaları gereken desteği verecek.

​Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl diplomasisi için Putin ve Zelenskiy ile görüşecek.

Limon sanıp tesadüfen dikti: Gören telefona sarılıyor.

​Twitter'ın kurucusu yeni sosyal medya platformu kuruyor.

​Brezilya'da seçim sonrası eylemler yaşanıyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.