Gündem Kendisinden 33 yaş küçük hamile sevgilisini tehdit ettiği öne sürülmüştü İYİ Parti Antalya İl Başkanı Başaran istifa etti
POLİTİKA

Kendisinden 33 yaş küçük hamile sevgilisini tehdit ettiği öne sürülmüştü: İYİ Parti Antalya İl Başkanı Başaran istifa etti

Antalya'da polis merkezine başvuran 32 yaşındaki E.Ş. isimli kadın, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran'ın sevgilisi olduğunu ve dört aylık hamileyken kendisini darp ettiğini öne sürdü. Başaran, haberlerin basına yansıması üzerine istifa ettiğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kendisinden 33 yaş küçük hamile sevgilisini tehdit ettiği öne sürülmüştü: İYİ Parti Antalya İl Başkanı Başaran istifa etti
Mehmet Başaran ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

Konyaaltı ilçesinde polis merkezine başvuran E.Ş. (32), 3 yıldır birlikte yaşadığı Başaran'dan (65) 4 aylık hamile olduğunu ileri sürerek, bebeğini aldırması için tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Başaran da avukatı aracılığıyla "siyasi suikast, iftira ve kumpas" suçlamaları ile E.Ş. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU

  • İddiaların sosyal medyada yayılması ve bazı basın kuruluşlarınca haberleştirilmesi sonrasında ise avukatı Şali Arslan aracılığıyla yazılı açıklama yapan Başaran, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Çirkin bir iftira kampanyasıyla karşı karşıya kaldığını öne süren Başaran, açıklamada "Tarafıma isnat edilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Sürecin hızlı bir şekilde son bulması için yapılacak her türlü teste rızam vardır. Soruşturmanın selameti ve mensubu olduğum siyasi partinin zarar görmemesi için il başkanlığı görevimden istifa ettiğimi bildiririm." ifadesini kullandı.

Başaran'ın avukatı Şali Arslan da müvekkili hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu savunarak, "Suçlamalar isnatsız olup müvekkilimin siyasi, ticari ve sosyal ilişkilerini zedelemek ve yıpratmak için yapılmış bir kumpastır." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi açıklaması: Kanaatimiz evet yönündedir
GÜNDEM
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi açıklaması: Kanaatimiz evet yönündedir

İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı'nın saldırısına uğrayan partili Melek Güney: Görevinden uzaklaştırılmalı
GÜNDEM
İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı'nın saldırısına uğrayan partili Melek Güney: Görevinden uzaklaştırılmalı
Asgari ücret seviyesinde destek

Asgari ücret seviyesinde destek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başarılı öğrencilere müjde.
Fiyatları dudak uçuklatıyor

Fiyatları dudak uçuklatıyor

Tüm zamanların en pahalı 10 otomobili.
Herkes hesabınıyüzde 20ye göre yapsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyonla mücadele mesajı.

​Zarar büyük: Seralar harabeye döndü.​

​Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

​Bakan Soylu sel bölgesinde: Devletimizin tüm imkanlarıyla buradayız.

Altı yaşındaki kız çocuğuna yönelik olayda İsmailağa Vakfı'ndan açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.