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Kılıçdaroğlu 54 vekil sözünden döndü: CHP dört partiye 30 vekil verecek

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı görüşmelerinde pazarlık masasında dört partiye 54 milletvekili teklif etmişti. Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne 20 vekil, Saadet Partisi'ne 10 vekil, Demokrat Parti'ye ise 4 vekil verilmesi planlanırken Kılıçdaroğlu'nun bu kararından vazgeçtiği öğrenildi. CHP'nin dört partiye 30 vekil vermesi bekleniyor.

11:34 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu, pazarlık masasında 54 milletvekili teklif ettiği dört partiye 30 vekil verme kararı aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, pazarlık masasında 54 milletvekili teklif ettiği dört partiye 30 vekil verme kararı aldı.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanlığı için yarışacak isimler belli olurken milletvekili aday listeleri henüz belli olmadı. 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek milletvekilliği listeleri öncesi partilerde ve ittifaklarda çalışmalar hız kazandı.

Kılıçdaroğlu dört partiye 54 milletvekili teklif etmişti

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı görüşmelerinde pazarlık masasında dört partiye 54 milletvekili teklif etmişti.

Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne 20 vekil, Saadet Partisi'ne 10 vekil, Demokrat Parti'ye ise 4 vekil verilmesi planlanırken şimdi ise 30 vekil verileceği öne sürüldü.

İYİ Parti ortak listeyi reddetti

İsmail Saymaz'ın haberine göre, CHP, Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat partileri ortak liste noktasında uzlaşma aşamasına vardı. Beş parti Millet İttifakı’nın çatısı altında CHP’nin milletvekili listelerinden seçime girecek. İYİ Parti ise 15 şehirde ortaklaşmayı kabul etti. 15 şehirde oy oranına bağlı olarak CHP ya da İYİ Parti listeleri tercih edilecek.



#CHP
#Yedili Masa
#milletvekili
32 dakika önce
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