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Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası Cindoruk Amerikan Hastanesi’ne kaldırıldı

Hemen hemen her açıklamasında CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu öven 89 yaşındaki Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un fenalaşarak İstanbul Amerikan Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

10:43 . 10/03/2023 Cuma
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Hüsamettin Cindoruk - Kemal Kılıçdaroğlu.

Hüsamettin Cindoruk - Kemal Kılıçdaroğlu.

Eski TBMM Başkanı
Hüsamettin Cindoruk
’un, geçtiğimiz pazar günü kendini iyi hissetmediği gerekçesiyle İstanbul Amerikan Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.
CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'
nun her seçim öncesi ziyaret ettiği Cindoruk'un hastaneye kaldırılma nedeni ise kendini iyi hissetmemesi olarak açıklandı.

Eski siyasetçi Necmeddin Kocataş, özel bir hastanede yatan Cindoruk’u ziyaret etti.

"Beni görünce 'Nereden çıktın' dedi"

Ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Kocataş,
“Eski bir ağabeyim. Gittim yukarıya, odada ziyaret ettim. Beni görünce 'Nereden çıktın' dedi. Soramadım 'Nedir,niye geldiniz' diye. Yüzünün rengi, gülümsemesi, tebessümü geçen haftayla hiç farkı yoktu. Rahatsızlığı nedir diye bir sinyal alamadım ama iyi gördüm”
dedi.

CHP'nin akıl hocası Cindoruk, Kılıçdaroğlu ile olan yakın ilişkisi ile biliniyor.


#Hüsamettin Cindoruk
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
25 dakika önce
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Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası Cindoruk Amerikan Hastanesi’ne kaldırıldı
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