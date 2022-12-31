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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ı ziyaretini CHP'li Ateş değerlendirdi: Acı ve ızdırap duyuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ı ziyaretini Baykal'a yakınlığı ile bilinen CHP'li Yılmaz Ateş değerlendirdi. Ziyaret sonrası paylaşılan fotoğrafa ilişkin Ateş, "Şimdi Sayın Deniz Baykal'ın yüzüne baktığımız zaman şunu okuyoruz; acı, ıstırap ve büyük bir hayal kırıklığı" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun Deniz Baykalı ziyaretini CHPli Ateş değerlendirdi: Acı ve ızdırap duyuyor
Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinden önce genel başkanlık görevini yürüten Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etti. Görüşmede, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Baykal'ın eşi Olcay Baykal ve oğlu Aytaç Baykal da bulundu. Deniz Baykal'a yakınlığı ile bilinen CHP'li Yılmaz Ateş CNN Türk'te katıldığı canlı yayında ziyarete ilişkin paylaşılan fotoğrafı değerlendirdi. Görüşmeye ilişkin basına servis edilen fotoğrafta, Baykal'ın yüz ifadesindeki mutsuzluk yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

'GÖRÜŞMEDEN IZDIRAP DUYUYOR'

Baykal'a yakınlığıyla tanınan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "Dikkat ederseniz 3 kişinin fotoğrafı var. Orada halinden memnun mutlu olan gülücükler dağıtan Sayın Kılıçdaroğlu. Deniz Baykal'ın yüzüne baktığımızda acı, ıstırap ve büyük bir hayal kırıklığı görüyoruz. Görüşme talebine hayır dememiş gibi" ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEMİYOR'

Ateş, "Deniz Bey'in yüzünden okunan acı, ıstırap budur. Kılıçdaroğlu'nu desteklemediği bu fotoğraftan belli. Kameraya bakmıyor, 'hangi yüzle buraya geldiniz' diyor. Milli değerleri savunan ne kadar arkadaşımız varsa Kılıçdaroğlu hukuksuz biçimde partiden uzaklaştırdı. Baykal'ın görüntüsü ortada. Kılıçdaroğlu, bir şey almış gibi bir imaj çizmeye çalışıyor. Deniz Bey'in bu yönetime bu genel başkana destek vermesi söz konusu olamaz. Kendisini inkar etmiş olur. Bütün bu acılara rağmen kabul etmiş, bunların isteği üzerine de fotoğrafı vermiş gibi" dedi.

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