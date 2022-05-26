Gündem Kılıçdaroğlunun kaçacak iddialarına Gürkan Hacırdan tepki Bu reklamcı kafasını doğru bulmuyorum
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacak' iddialarına Gürkan Hacır'dan tepki: Bu 'reklamcı kafasını' doğru bulmuyorum

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Korkusuz gazetesi yazarı Gürkan Hacır, katıldığı canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan 'Kaçacak' ifadelerinin yer aldığı son videosuna tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun reklam ekibi ile birlikte son birkaç ayda özellikle bu tarz işlere giriştiğinin altını çizen Hacır, "Bir 'reklamcı kafası' görüyorum ve ben bunu çok doğru bulmuyorum. Erdoğan seçim kazanmış, sev sevme seçimi kazanmış." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun kaçacak iddialarına Gürkan Hacırdan tepki: Bu reklamcı kafasını doğru bulmuyorum
Gürkan Hacır

Korkusuz gazetesi yazarı Gürkan Hacır, TV100 canlı yayınında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef alan 'kaçacak' iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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CHP'ye yakınlığıyla bilinen Hacır, Kılıçdaroğlu'nun son dönemde çektiği videoların arkasında bir reklam ekibinin olduğunu vurguladı.

"Kemal Bey bunu 4-5 aydır yapıyor." diyen Hacır, "Bir reklam ekibi var, o ekiple beraber halkta oluşan bazı olayların kanıksanmasına yönelik, onları şaşırtıcı, şoke edici birtakım teknikler kullanıyor." dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NDA BİR REKLAMCI KAFASI GÖRÜYORUM"

Kılıçdaroğlu'nun videoları için, "Bir reklamcı ‘kafası’ görüyorum ve ben bunu çok doğru bulmuyorum" ifadelerini kullanan Hacır, sunucunun, "Halkta karşılığı var mı?" sorusuna, "Karşılığını sandıkta göreceğiz. Var mı yok mu o zaman belli olur." diyerek cevap verdi.

"SEV SEVME ERDOĞAN SEÇİMİ KAZANMIŞ"

Hacır sözlerini, "Tayyip Erdoğan seçim kazanmış, sev sevme seçimi kazanmış. Seçim kazandıktan sonra seçilmiş cumhurbaşkanı oluyor. O makama yönelik 'kaçacaklar' ifadesi doğru bir teknik değil." diyerek sürdürdü.

Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacak' iddialarına Gürkan Hacır'dan tepki: Bu 'reklamcı kafasını' doğru bulmuyorum
OYNAT 01:21
Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacak' iddialarına Gürkan Hacır'dan tepki: Bu 'reklamcı kafasını' doğru bulmuyorum
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Korkusuz gazetesi yazarı Gürkan Hacır, katıldığı canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan 'Kaçacak' ifadelerinin yer aldığı son videosuna tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun reklam ekibi ile birlikte son birkaç ayda özellikle bu tarz işlere giriştiğinin altını çizen Hacır, 'Bir reklamcı kafası' görüyorum ve ben bunu çok doğru bulmuyorum. Erdoğan seçim kazanmış, sev sevme seçimi kazanmış.' dedi.

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