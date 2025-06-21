Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
Kimliğini kaybeden ve sınav yetişememe ihtimali olan öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti

Kimliğini kaybeden ve sınav yetişememe ihtimali olan öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti

13:5021/06/2025, السبت
IHA
Sonraki haber
Durumu görevlilere bildiren öğrenciye, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Şahin Timleri yardımcı oldu.
Durumu görevlilere bildiren öğrenciye, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Şahin Timleri yardımcı oldu.

Kütahya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu öncesi kimliğini kaybeden ve sınava yetişememe ihtimali olan öğrenciler, polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde sınava zamanında girebildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi'ne gelen 6 değişik alandaki 5 öğrenci, sınav merkezi önünde kimlik belgesinin yanında olmadığını fark etti. Durumu görevlilere bildiren öğrenciye, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Şahin Timleri yardımcı oldu.

Polis ekipleri, öğrencileri hızla Kütahya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne götürerek geçici kimlik belgesi çıkartılmasını sağladı. Bir öğrenci de sınava yetişememe ihtimali üzerine motosikletli ekip tarafından sınav merkezine ulaştırıldı, sınavın başlamasına dakikalar kala öğrencinin salona girişini sağladı.

Polisin zamanla yarışan bu örnek müdahalesi, hem öğrenciler hem de aileleri tarafından takdirle karşılandı.

#Kütahya
#YKS
#ÖSYM
#TYT
#Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TYT, AYT ve YDT'de kaç net kaç puan getirir? 2025 YKS ham puan, yerleştirme puanı ve başarı sıralaması hesaplama tablosu