Kimliğini kaybeden ve sınav yetişememe ihtimali olan öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi'ne gelen 6 değişik alandaki 5 öğrenci, sınav merkezi önünde kimlik belgesinin yanında olmadığını fark etti. Durumu görevlilere bildiren öğrenciye, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Şahin Timleri yardımcı oldu.

Polis ekipleri, öğrencileri hızla Kütahya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne götürerek geçici kimlik belgesi çıkartılmasını sağladı. Bir öğrenci de sınava yetişememe ihtimali üzerine motosikletli ekip tarafından sınav merkezine ulaştırıldı, sınavın başlamasına dakikalar kala öğrencinin salona girişini sağladı.