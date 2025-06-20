YKS soru kitapçıklarına yüksek güvenlikli nakil

"Öğrencilerimizin konforlu ve rahat bir şekilde sınava girmeleri için trafikle ilgili sıkıntıların yaşanmaması gerekiyor. Kamu kurumları, valilikler, belediyeler, emniyet ve jandarmayla görüşmelerimizi yaptık. Dolayısıyla toplu ulaşım araçlarının artırılması gerekiyor. Trafikle ilgili hiçbir sıkıntının olmaması lazım. Sınav binalarının çevresinde de özellikle sınav saatlerinde hiçbir şekilde gürültünün oluşturulmaması, araçların korna çalmaması, inşaat varsa gürültü yapılmaması, pazar yeri varsa bağırılmaması şeklinde vatandaşlarımızdan da öğrencilerimiz için bu sınavı sağlıklı, huzurlu, güvenli şekilde tamamlaması için taleplerimiz var"