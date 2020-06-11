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KIRKLARELİ

Kırklareli'de 'kırmızı liste'de yer alan geyik böceği bulundu

Kırklareli'de 'kırmızı liste'de yer alan geyik böceği bulundu: Zannediyorsam Trakya'da ilk kez bu böcek görüldü

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Kaynarca beldesinde, alabalık tesisi işleten Hamit Yen, nesli tükenen ve kırmızı listede bulunan geyik böceği buldu. Koruma altında bulunan geyik böceği, yetkililere teslim edilerek yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Geyik böceği
Geyik böceği

Türkiye'de nesli tükenen türler arasında kırmızı listede bulunan 'Lucanus cervus' olarak bilinen geyik böceği, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Kaynarca beldesindeki bir alabalık tesisi yakınlarında bulundu. Koruma altında olan böceği bulan işletme sahibi Hamit Yen, böceğin ilk başta gergedan böceği olduğunu zannedip internette araştırma yaptı.

DHA
Türkiye'de nesli tükenen türler arasında kırmızı listede bulunan 'Lucanus cervus' olarak bilinen geyik böceği, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Kaynarca beldesindeki bir alabalık tesisi yakınlarında bulundu.

Yen, araştımasının sonunda böceğin Türkiye'de türü koruma altında olan geyik böceği olduğunu öğrendi. Yen, sonrasında böceğin koruma altına alınması için Pınarhisar Orman İşletme Şefi Gülşah Sezgin'e teslim etti. Sezgin, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile irtibata geçtikten sonra geyik böceği doğal ortamına bırakıldı.

DHA
Koruma altında olan böceği bulan işletme sahibi Hamit Yen, böceğin ilk başta gergedan böceği olduğunu zannedip internette araştırma yaptı.

İnternette araştırdı, geyik böceği olduğunu öğrendi

Daha önce bölgede böyle bir böcek görmedikleri için çok şaşırdıklarını kaydeden Hamit Yen, "Burada çalışan personelim değişik bir böcek olduğunu söyledi. Ben kendim de geldim gördüm ve ilk etapta gergedan böceği olduğunu zannettim. Uçurmaya çalıştık, uçmadı. Sonra internetten inceledik. Gergedan böceği değil de geyik böceği olduğu ve Türkiye'de koruma altında olduğunu gördük. Amanoslar'da yaşayan ve oranın habitatına ait bir hayvan olduğunu öğrendik. Sadece ben değil kimse böyle bir böcek görmemiş daha önce. Zannediyorsam Trakya'da ilk kez bu böcek görüldü" dedi.

DHA

"Tanesi 100-150 bin dolara satılıyormuş"

Söz konusu türün özellikle koleksiyoncular tarafından yüksek meblağlara alındığını da yaptığı araştırmalarda gördüğünü belirten Yen, "Bunun yurt dışında özellikle Japonya'da para karşılığı satıldığını da gördüm internette. Tanesi 100-150 bin dolara satılıyormuş. Özellikle koleksiyonerler yoğun ilgi gösteriyormuş. Ama bizim felsefemize ters geldiği için bunu satmaktansa bu değerin ülkemizde kalması için ilgililere teslim etmeye karar verdik" diye konuştu.

Japonlar bu böceğe 150 bin dolar veriyor
HAYAT
Japonlar bu böceğe 150 bin dolar veriyor


Geyik böceği

Türkiye'nin bilinen en büyük karasal böceğidir. Geyik boynuzu şeklindeki ağız parçaları ve çiftleşme yarışındaki güreş stilleri ile ünlü bu böcekler, birçok animasyona ve çizgi filme konu olmuş karizmatik ve sembolik kahramanlardır. Ancak Avrupa'da son yıllarda ve ülkemizde de son 40 yıldaki nüfus dağılımındaki hızlı düşüş ile bilinmektedir. Yaşam alanı kaybı, habitat parçalanması ve ölü ağaçların habitattan uzaklaştırılması gibi birçok sebep bu duruma katkıda bulunmaktadır. Birçok Avrupa ülkesinde de geyik böcekleri bir statüyle korunmaktadır. Geyik böceği ayrıca, hayvan türlerinin dünyadaki en kapsamlı Küresel Koruma Durumu Envanteri olan IUCN'nin kırmızı listesinde yakın tehlike kategorisinde gösterilmektedir.

'Böceklerin kralı' olarak bilinen ve nadir görülen geyik böceği Osmaniye ve Çanakkale'de ortaya çıktı
FOTOĞRAF 8
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Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen, Türkiye'de sadece Hatay'ın Amanos dağlarında yaşadığı bilinen ve bilimsel adı Lucanus cervus olan geyik böceği, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evde bulundu.
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Kadirli ilçesine bağlı Şabaplı köyünde yaşayan Özkan Özeser evde oldukça büyük görünümlü ve ilginç şekli olan bir böcek gördü. Böceği yakalayıp kavanoza koyan Özkan Özeser internetten yaptığı araştırmada böceğin geyik böceği olduğunu öğrendi. Durumu hemen yetkililere bildiren Özeser, “Hayatımda ilk defa böyle bir böcek türü gördüm. Araştırdım geyik böceğiymiş. Ben de doğa korumayı aradım, böceği kendilerine teslim ettim. Böcek, 10 santim uzunluğunda oldukça büyük bir böcek dedi.
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İhbar üzerine Şabaplı köyüne gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğü, Kadirli Karatepe Aslantaş Milli Park Şefliği yetkilileri, kavanoz içerisindeki geyik böceğini teslim aldı.<br>​<br>​ Böceği teslim alan yetkili, böceğin herhangi bir sağlık problemi olup olmadığı konusunda inceleme yapılacağını ardından da doğal yaşam alanına bırakılacağını söyledi. Türkiye'de satış ve alış yapıldığının tespiti halinde ağır cezalar veriliyor.
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Japonların çizgi film kahramanı, koleksiyoncuların gözdesi olan ve nesli tehlike altında bulunan geyik böceği, Ayvacık ilçesinde de görüldü.
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Bal üreticiliği yapan Mehmet Demir (47) kovanlarının yanında bulduğu 6,5 santimetre boyundaki böceğin, yaptığı araştırmayla geyik böceği olduğunu öğrendi.
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Böceği görünce çok şaşırdığını söyleyen Mehmet Demir, Doğal arıcılık yapıyorum. Arılarımın yanına gittiğim zaman çok değişik ve büyük bir böcek buldum. Kulübenin yanına getirdim. İnternette araştırma yaptım. Böceğin nadir bulunan böceklerin kralı olarak adlandırılan geyik böceği olduğun öğrendim. Antenli 6 taraklı bir böcek. Boyu 6, 5 santimetre. Sonra doğaya saldım dedi.
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'Böceklerin kralı' olarak bilinen ve nadir görülen geyik böceği Osmaniye ve Çanakkale'de ortaya çıktı
Türkiye'de koruma altında bulunan ve sadece Hatay'ın Amanos dağlarında yaşadığı bilinen nesli tükenmekte olan geyik böceği, Osmaniye'nin Kadirli ilçesi ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulundu.


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