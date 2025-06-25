Kırmızı bültenle aranan 11 kişi Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.B., M.İ., E.K. R.Ş., Ş.Ç., E.C.Ç, E.Ö., A.A., M.K., R.B. ve M.B. ile ülkemizce ulusal seviyede aranan A.Y. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde;

"Nitelikli Cinsel İstismar" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.B. İsimli şahıs Almanya’da,

"Nitelikli Cinsel İstismar" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.İ. isimli şahıs ABD’de,

"Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.K. İsimli şahıs İtalya'da,

"Hırsızlık, Dolandırıcılık, Birden Fazla Kişi ile Tehdit, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme ve Mala Zarar Verme" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.Ş. isimli şahıs Yunanistan’da,

"Dolandırıcılık" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan Ş.Ç. isimli şahıs Karadağ'da,

"Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.C.Ç. isimli şahıs Polonya’da,

"Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E. Ö. isimli şahıs Fransa'da,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A. A. isimli şahıs Almanya'da,

"Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına Imkan Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M. K. isimli şahıs Almanya'da,

"Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Kasten Yaralama, Uyuşturucu, Mala Zarar Verme" suçlarından Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan R.B. isimli şahıs Gürcistan'da,

"Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Ruhsatsız Ateşli Silahlara Mermileri Satın Alma ve Taşıma ve Bulundurma" suçlarından Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan M.B. isimli şahıs Almanya'da,