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Kırmızı bültenle aranıyordu: 'Kompanio Bello' isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Kartel' operasyonu ile İtalya ve Arnavutluk makamlarınca; kırmızı bültenle aranan ve Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan 'Kompanio Bello' isimli uyuşturucu karteli lideri Dritan Rexhepi'nin yakalandığını duyurdu.

Seren Som
Seren Som
11:08 - 10/11/2023 Cuma
Güncelleme: 11:50 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Dritan REXHEPI

Dritan REXHEPI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartel Operasyonu'nun detaylarını şöyle anlattı:


"İstanbul’da düzenlenen "KARTEL OPERASYONU" ile İtalya ve Arnavutluk makamlarınca; Kırmızı Bülten’le aranan ve Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "KOMPANİO BELLO" isimli uyuşturucu Kartelinin lideri Dritan REXHEPI yakalandı.

Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız.


Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uluslararası Kompanio Bello isimli uyuşturucu karterinin lideri Dritan REXHEPI, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca “Kasten Adam Öldürme, Uyuşturucu, Adam kaçırma/Hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat” suçlarından KIRMIZI BÜLTEN ile iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranıyordu.


Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz tarafından uluslararası takibe alınan Zehir Tacirinin İstanbul Havalimanından ülkemize Benjamin Omar PEREZ GARCIA ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı tespit edildi. Dritan REXHEPI’ nin yakalanması için hemen Kartel operasyonu yapıldı.


İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimizce ortaklaşa yapılan çalışmalarla ve İtalyan Polisiyle yapılan istihbarat paylaşımları sonucu kartel liderinin yeri belirlendi. İstanbul Beylikdüzü’nde yapılan Kartel Operasyonuyla yakalandı.


Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Gözlerinden Öpüyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin.


Uyuşturucu Tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek."







#Ali Yerlikaya
#Kompanio Bello
#Dritan Rexhepi
#Uyuşturucu
1 saat önce
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