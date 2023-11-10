Kırmızı bültenle aranıyordu: 'Kompanio Bello' isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bir yerde torbacı, zehir taciri mi gördünüz, esnafımıza musallat olan bir suç örgütü mü var, birileri mahallemizin, sokağımızın huzurunu mu kaçırıyor, sizlere bir telefon kadar yakınız. Hemen 112’yi arayın. Arayın ve bildirin. Güvenlik güçlerimiz hemen gereğini yapacak, suçluları adalete teslim edecektir. Benim jandarmamın, polisimin giremeyeceği sokak, açamayacağı kapı yoktur" dedi.