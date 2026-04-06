Kış uykusundan uyanan ayı ve yavruları yemek ararken görüntülendi

10:326/04/2026, Pazartesi
IHA
Karınlarını doyurmak için yiyecek ararken görüntülendi.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde kış uykusundan uyanan anne ayı ve yavruları, karınlarını doyurmak için yiyecek ararken görüntülendi.

Havaların ısınması ve baharın gelişiyle kış uykusuna yatan ayılar uyanıp beslenmek için arayışa başladı. Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Aydınlar köyünde kış uykusundan uyanıp beslenmek için yemek arayışında olan anne ayı ve yavruları görüntülendi.

Köyde görev yapan cami imamı Ali Tombaz, akşam saatlerinde ilçe merkezinden köyüne doğru aracıyla seyir halindeyken yolun ortasında ayı ve iki yavrusunu fark etti. Aracını yavaşlatan imam, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde ayı ve yavrularının bir süre yol üzerinde ilerlediği, ardından yolun karşısındaki araziye geçerek gözden kaybolduğu görüldü.

"Ayılar devamlı gözüküyor"

Köy muhtarı Mustafa Tuncer, ayıları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldıklarını belirterek, "Şu anda Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Aydınlar köyünde bulunuyoruz. Geçtiğimiz akşam köy imamımız ilçeden köye dönerken, yolda 3 tane ayı görmüş ve onları kayıt altına almış. Köyümüzde ayılar devamlı gözüküyor. Köyümüz bahçeli ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bunların yanında arıcılık ile de uğraşıyoruz. Bu ayılar geçen sene arıların kovanlarını kırdı" dedi.



