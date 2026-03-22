Pülümür Vadisi’nde oyun oynayan ayılar görüntülendi

Tunceli’nin Pülümür Vadisi’nde doğanın dikkat çekici anlarından biri kameralara yansıdı. Dağlık alanda oyun oynayan iki ayı, doğa koruma görevlisi Murat Özel tarafından görüntülendi.

Doğal yaşamın nadir ve keyifli anlarından biri olarak değerlendirilen görüntülerde, ayıların bir süre karşılıklı oyun oynadığı görüldü. Birbirleriyle etkileşim halinde olan iki ayı, çevredeki dağlık alanda özgürce hareket etti.