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ADANA

Kısıtlama geleneği bozmadı: Evlere drone ile şırdan servisi

Adana'da kısıtlamalar şırdan ve ciğer satışlarını etkilemedi. Kozan’da işletmeci Murat Mercan uzak mesafelere araç ile yakın mesafeye ise drone ile şırdan servisi yaptı. Balkondan verdiği şırdan siparişini drone ile alan Emine İnanç kronik rahatsız grubu olduklarını için ayaklarına hizmeti geldiğini kaydetti.

Haber Merkezi İHA
Adana'da evlere drone ile şırdan servisi yapıldı.
Adana'da evlere drone ile şırdan servisi yapıldı.

Adana’nın Kozan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması şırdan ve ciğer satışında yeni bir uygulama getirdi.

Yoğun talep nedeniyle yakın yerlere drone’la da şırdan servisi yapıldı.

DRONE İLE EVE SERVİS

Kozan’da saat 20.00’de sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması şırdan ve ciğer satışlarını etkilemedi. Şırdan kazanlardan tezgaha çıkmadan tükendi. Kozan’da şırdan servisi yapan Murat Mercan uzak mesafelere araç ile yakın mesafeye ise drone ile şırdan servisi yaptı. Balkondan verdiği şırdan siparişini drone ile alan Emine İnanç kronik rahatsız grubu olduklarını için ayaklarına hizmeti geldiğini kaydetti.

ADANALILAR ŞIRDAN'DAN VAZGEÇMİYOR

Şırdan ve paça işletmesi Murat Mercan yakın mesafe de drone ile servis yapıldığını kaydederek, “Malum yasak çıkmaya başladı. Şuan üçüncü kazanımızı attık. Adanalılar şırdandan vazgeçmiyor. Adana’da şırdan kıtlığı var. Az sayıda olunca Dana şirdan alternatif ile servis veriyoruz. Bizim adana denilince akla gelen şırdan” diye konuştu.
50 yıldır ciğer kebapçısı olan Fuat Dokuzcu, evlere sipariş yetiştirmek için yoğun çalıştığını kaydederek, “Kozan’da bu hizmeti vermekten gurur duyuyorum. Servislerimiz arttı. Adanalıların vazgeçilmez tutkusu ciğer, şırdan. Müşterimize hitap etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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