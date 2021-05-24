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KOCAELİ

Kocaeli'de alkollü sürücü denetim noktasına daldı: Biri polis üç kişi yaralandı

Kocaeli’nin Derince ilçesi D100 Karayolu’nda, alkollü bir sürücü aracıyla polis denetim noktasında bekleyen araçların arasına daldı. Kazada bir polis memuru ve 2 vatandaş yaralanırken, 233 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Kocaelide alkollü sürücü denetim noktasına dalarak dehşet saçtı: Biri polis üç kişi yaralandı
Kazada, denetim noktasında sorgulama yapan trafik polisi Halit Yeşil’in ayağı kırıldı. Şahsın kullandığı aracın çarptığı otomobillerdeki iki vatandaş da yaralandı.

Olay, Derince ilçesi D100 Karayolu Liman Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erhan Ö. idaresindeki 41 BC 327 plakalı Fiat marka hafif ticari aracı ile sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile yol üzerindeki polis denetim noktasındaki araçların arasına daldı.

Hafif ticari araç denetim noktasında bekleyen iki otomobil ve iki polis aracına çarparak durabildi.

Alkollü bir sürücü aracıyla polis denetim noktasında bekleyen araçların arasına daldı.
Alkollü bir sürücü aracıyla polis denetim noktasında bekleyen araçların arasına daldı.

Kazada, denetim noktasında sorgulama yapan trafik polisi Halit Yeşil’in ayağı kırıldı. Şahsın kullandığı aracın çarptığı otomobillerdeki iki vatandaş da yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerinde bulunan polis memurlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan trafik polisi Yeşil ve vatandaşlar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada bir polis memuru ve 2 vatandaş yaralanırken, 233 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.
Kazada bir polis memuru ve 2 vatandaş yaralanırken, 233 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.
233 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı

Kazadan yaralanmadan kurtulan hafif ticari araç sürücüsünün yapılan kontrollerinde 233 promil alkollü olduğu belirlendi. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Alkollü şahsın sivil araçlara çarparak yavaşlaması ise olası bir faciayı engelledi.

Kazada bir polis memuru ve 2 vatandaş yaralanırken, 233 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.
Kazada bir polis memuru ve 2 vatandaş yaralanırken, 233 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Üç ilde PKK operasyonu: Aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 20 kişi gözaltında
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Terör örgütü PKKKCK’ın siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve kırsalda aktif faaliyette bulundukları iddia edilen 20 şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı çıkarttı.
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Adana merkezli Tunceli ve Şırnak’ta il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
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Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 kişinin adresleri belirlenerek şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Özel Harekat Timlerinin de katılımıyla söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklarda zırhlı araçlar ve uzun namlulu silahla güvenlik önlemi alınarak şüphelinin evlerine girildi. Şüpheliler yapılan aramaların ardından gözaltına alındı.
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Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin, HDP Gençlik Meclisi yapılanmasını paravan olarak kullanarak terör örgütü adına araç kundaklama, pankart asman, el yapımı patlayıcı (EYP) atma, Molotof kokteyli atma ve yasadışı eylem ve faaliyetlerinde bulundukları iddia edildi.
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Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Üç ilde PKK operasyonu: Aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 20 kişi gözaltında
Adana merkezli 3 ilde, PKK/KCK terör örgütünün siyasi yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda HDP ve DBP mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 kişi adreslerine yapılan şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

Polisten kaçıp kaza yaptı yakalanınca basın mensuplarına saldırmaya çalıştı
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Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi.
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Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Oğuzhan Salih yönetimindeki 16 JA 300 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla yoluna devam etti.
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Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü. Takviye isteği üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Çırpan Mahallesi'ne giren şüpheli ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışsa da polis bölgeyi ablukaya alarak giriş-çıkışları kapattı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından Stadyum Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen Serkan Ç. idaresindeki 16 AJ 554 plakalı otomobile çarpan şüpheli araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.
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GBT sorgusunda ise cezaevinden 15 gün izinle çıktığı öğrenilen Oğuzhan Salih, basın mensuplarının Polisten neden kaçtın? sorusu üzerine “Sen misin bu devletin polisi, adamlar burada işini yapacak. Sen mi ödeyeceksin cezamıö diyerek tepki gösterdi. Basın mensuplarına saldırmaya çalışan şüpheliye polis ekipleri müdahale etti.
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Yapılan kontrollerde 0.73 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen Salih'e, alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, polisin dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 8 bin TL ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 15 bin 187 lira ceza kesildi. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelinin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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Polisten kaçıp kaza yaptı yakalanınca basın mensuplarına saldırmaya çalıştı
Bursa'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı. Yola devam etmeye kalkan sürücü polisin havaya uyarı ateşi açması sonucu durduruldu. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alınırken, gazetecilere saldırmaya çalışıp küfür etti.


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