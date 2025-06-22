Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli'de anne ve iki oğlu kayalıklardan düştü: Bir ölü iki yaralı

Kocaeli'de anne ve iki oğlu kayalıklardan düştü: Bir ölü iki yaralı

19:3222/06/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Yaralı kardeşler hastaneye kaldırıldı.
Yaralı kardeşler hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ormanlık alanda kayalıklardan düşen Reyhan K. (37) hayatını kaybetti, iki oğlu yaralandı. Yuvacık Barajı Kazandere mevkisinde yürüyüş sırasında yaşanan olay sonrası bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar ekiplerce kurtarıldı.

Kocaeli'de ormanlık alanda kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti, iki oğlu yaralandı.

Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı Kazandere mevkisine ailesiyle piknik yapmaya giden Reyhan K. (37) ile oğulları A.S.Y. ve K.A.Y, yürüyüş yaptıkları sırada kayalıklardan düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

K.A.Y. düştüğü yerden kendi imkanlarıyla çıkarken, ağabeyi A.S.Y. ve annesi R.K. bulundukları bölgeden ekiplerce çıkarıldı.

Sağlık görevlilerinin kontrollerinde anne Reyhan K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı kardeşler hastaneye kaldırıldı.


#Kocaeli
#kayalık
#ölü
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TYT cevap anahtarı 2025: ÖSYM YKS TYT temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı! TYT Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleri soru ve cevapları