Kocaeli'de anne ve iki oğlu kayalıklardan düştü: Bir ölü iki yaralı

Kocaeli'de ormanlık alanda kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti, iki oğlu yaralandı.

Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı Kazandere mevkisine ailesiyle piknik yapmaya giden Reyhan K. (37) ile oğulları A.S.Y. ve K.A.Y, yürüyüş yaptıkları sırada kayalıklardan düştü.