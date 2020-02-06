Gündem Kocaelide tarihi tren garı alev alev yandı Tarihi bina büyük hasar gördü
KOCAELİ

Kocaeli’de tarihi tren garı alev alev yandı: Tarihi bina büyük hasar gördü

Kocaeli’de tarihi tren garı alev alev yandı: Tarihi bina büyük hasar gördü

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde tarihi tren garı binasında yangın çıktı. Çıkan yangında tarihi bina alev alev yanarak büyük hasar gördü.

Haber Merkezi İHA
Kocaeli'deki tarihi tren garı yandı.
Kocaeli'deki tarihi tren garı yandı.

Yangın, 22.10 sıralarında Dilovası Diliskelesi Mahallesi’nde bulunan tarihi tren garında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diliskelesi Mahallesi’nde bulunan ve 1950 yılında inşa edilen tren garında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek boş olan ve kullanılmayan binanın tümünü saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İHA
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde tarihi tren garı binasında yangın çıktı.
  • Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan tarihi binaya müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyük oranda yanan tarihi bina kullanılamaz hale gelirken yangın hakkında inceleme başlatıldı.

Yanan evini gözyaşlarıyla izledi: Ne emeklerle bu evi yaptım
GÜNDEM
Yanan evini gözyaşlarıyla izledi: Ne emeklerle bu evi yaptım
Gün ağarıncakorkunç manzara ortaya çıktı

Gün ağarınca
korkunç manzara ortaya çıktı

​Pistten çıkan uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi.
Rezervasyonlar iptal

Rezervasyonlar iptal

​İstanbul'daki Çin restoranları koronavirüs kurbanı oldu.
8 ürünkaraborsada!

8 ürün
karaborsada!

​Koronavirüs simsarları da harekete geçirdi.
Teslim oldular

Teslim oldular

Terör örgütünde ikna yoluyla çözülme devam ediyor.
Pilota kuyruk<br> rüzgarı uyarısı

Pilota kuyruk
rüzgarı uyarısı

Pistten çıkan uçağın önündeki 2 uçak pas geçmiş.
Uçuşlar başladı

Uçuşlar başladı

Kazanın ardından ​Sabiha Gökçen yeniden açıldı.
Pegasus uçağı pistten çıktı

Pegasus uçağı pistten çıktı

Kaza sonrası 3 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı.
Ağaçlar devrildi<br>çatılar uçtu

Ağaçlar devrildi
çatılar uçtu

Kayseri'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
24 saatte<br> 73 kişi öldü

24 saatte
73 kişi öldü

Koronavirüs salgınında son rakamlar ürkütücü.
Talibi çıktı

Talibi çıktı

​Yuto Nagatomo'nun yeni adresi netleşiyor.
Radar görüntüleri ortaya çıktı

Radar görüntüleri ortaya çıktı

​Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın radar izi.
Büyük acı

Büyük acı

​Türkiye'yi derinden sarsan çığ felaketinde 33 kişi şehit oldu.
Çekil yoksa vururuz

Çekil yoksa vururuz

Erdoğan Şam rejimine Şubat sonuna kadar süre verdi.
Esed'in varilleri havaya uçtu

Esed'in varilleri havaya uçtu

​Topçu birliklerimiz Esed'e ait helikopter üssünü vurdu.
De Gaulle boş çıktı

De Gaulle boş çıktı

​Yunanistan yaptığı manipülasyonla tekrar çuvalladı.
Washington’da çocukça gerilim

Washington’da çocukça gerilim

​Trump elini sıkmadı Pelosi konuşma metnini yırttı.
Virüs ticareti vuruyor

Virüs ticareti vuruyor

​Çin'den Türkiye'ye gelen günlük kargo yüzde 90 azaldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.