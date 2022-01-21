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KOCAELİ

Kocaman geleneksel Ağasarlılar gecesinde

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe Ağasar Kültür Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği 10. Geleneksel Birlik ve Beraberlik Gecesi’ne katıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kocaman geleneksel Ağasarlılar gecesinde
​Kocaman geleneksel Ağasarlılar gecesinde

Kartepe Ağasar Kültür Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği’nin 10. Geleneksel Birlik ve Beraberlik Gecesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Geceye katılan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman hemşehrilerinden büyük ilgi gördü.

Kocaman'a teşekkür

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, salon programı öncesinde kurulan standları gezerek yetkililerden bilgi alırken, ikramları geri çevirmedi. Gecede konuşan Kartepe Ağasar Kültür Yaşatma ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Cengiz Yamaç, “Derneğimiz, bizleri bir araya getiren gelenek göreneklerimiz, kültürümüz, örf ve adetlerimizi yaşatma adına önemli görev üstlenmiştir. Birlik ve beraberliğimizin en önemli göstergesi olan kaynaşma gecelerimiz geniş katılımla gerçekleşti. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Av.M.Mustafa Kocaman’a da verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Dernekler kültürel zenginliğimiz

Gecede konuşan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kartepemiz geniş bir kültüre sahiptir. Dernekler sayesinde kültürel zenginliğimiz yaşatılmaktadır. İlçemiz sadece kış turizminin değil her mevsim ilgi odağı olmuştur. Ülkemizin önemli turizm kış merkezlerinden biri olan Kartepemizde sizlerle birlikte yaşamak, ilçemizi birlikte yönetmekten, gelişmesine katkı sağlamaktan mutluyum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Nice sağlıklı yıllar diliyorum” açıklamasında bulundu.

Plaketler verildi

Gecenin hazırlanmasında emeği geçenlere Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman ve Kartepe Ağasar Kültür Yaşatma ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Cengiz Yamaç tarafından plaketleri verildi. Başkan Kocaman çalan türküye eşlik ederek hırın oynadı.

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