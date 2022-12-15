Komünist Başkan Maçoğlu ödenmeyen borçlar nedeniyle belediyenin elektriğini kesen enerji şirketinin önünde kazı çalışması başlattı

Tunceli Belediyesi’nin hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrikleri, 14 milyon TL'yi bulan borç nedeniyle geçtiğimiz gün enerji şirketi tarafından kesildi.
MAÇOĞLU GÖREVE GELDİĞİNDEN BU YANA HİÇ FATURA ÖDENMEDİ
Belediye yönetiminin göreve geldiğinden bu yana elektrik faturalarını ödemediği öğrenilirken, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, birim müdürlerini acil toplantıya çağırdı. Hizmet binasında, jeneratörlerin devreye alındığı belirtildi.
ENERJİ ŞİRKETİNİN ÖNÜNDE KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Belediyenin elektriğinin kesilmesinin ardından Başkan Maçoğlu, enerji şirketinin önüne bir ekip gönderdi. Maçoğlu'nun görevlendirdiği belediye ekipleri, enerji şirketinin tam önünde su arızası gerekçesiyle kazı çalışması başlattı.
MAÇOĞLU CANLI YAYINDA KAÇAK ELEKTİRİK KULLANDIKLARINI İTİRAF ETMİŞTİ
Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında elektrik faturalarını ödemediklerini, bazı yerlerde de kaçak açmaya çalıştıklarını açıklamıştı.