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Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

19:015/06/2025, Perşembe
AA
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Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ-Bingöl kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada dört kişi yaralandı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Elazığ-Bingöl kara yolunun Yazıbaşı köyü mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AB 223 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



#Elazığ
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