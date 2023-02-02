Kontrolünüzdeki örgütlerle mi saldıracaksanız: Dört Avrupa ülkesi konsolosluk kapattı

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasının ardından başlatılan kara propaganda, Türkiye karşıtı bir kampanyaya dönüştü. Vatandaşlarına iki kez “Türkiye’de terör saldırısı olabilir” diye uyaran Amerika’nın ardından İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, İspanya, İsveç ve İtalya da benzer duyurular yaptı. Almanya ve Hollanda ise ileri giderek İstanbul Konsolosluğu’nda hizmete ara verdi. DEAŞ tehdidinden endişe eden ülkelerin hiçbirinin Türkiye’deki güvenlik makamları ile irtibata geçmediği öğrenildi. Bu açıklamaların neden yapıldığı konusunda bilgilerinin olmadığını belirtti.

BAŞI AMERİKA ÇEKİYOR

Türkiye’yi karşıtı kampanyanın bayraktarlığını Washington yaptı. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği 27 Ocak’ta internet sitesinden yapılan uyarıda, “ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye’deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak saldırabilirler” ifadelerini kullanıldı. ABD vatandaşlarının kalabalık yerlerden uzak durması ve yerel medyayı takip etmesi istendi. 30 Ocak’ta ikinci bir uyarı yayınlayan ABD Büyükelçiliği, bu kez açık adres verdi. Elçilik, İstanbul’daki kilise, sinagog ve diplomatik misyonlar ya da Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal Caddesi gibi Batılıların sık sık gittiği yerlerin “Her an teröristlerin misilleme saldırılarına hedef olabileceğini” iddia etti.

27 Ocak ve 30 Ocak’ta iki uyarı yayınlayan ABD, İstanbul’daki kilise, sinagog ve diplomatik misyonlar ile Galata, Taksim ve İstiklal Caddesi’nin saldırıya uğrayabileceğini iddia etmişti.

FRANSA E-POSTA GÖNDERDİ

ABD’yi Fransa ve Almanya takip etti. Fransa Büyükelçiliği’nden Türkiye’deki vatandaşlarına dönük yollanan e-postada ise şu ifadeler kullanıldı: “ABD Konsolosluğu’nun 27 Ocak 2023’te yayımladığı güvenlik uyarısında hatırlatıldığı üzere, Türkiye’de terör saldırısı riski arttığından Türkiye’de ikamet eden ya da Türkiye’den geçmekte olan Fransızlar ibadet yerleri de dahil olmak üzere özellikle yabancı uyruklular tarafından ziyaret edildiği bilinen buluşma noktalarında azami dikkat göstermeye çağrılmaktadır.”

RİSK ARTMIŞ!

Almanya Dışişleri Bakanlığı da vatandaşlarına, “Türkiye’de terör saldırıları riski artmıştır. Bu nedenle özellikle yoğun, kalabalık kamusal yerlerde bulunmaktan kaçınılmalı ve ibadet yerlerini ziyaret ederken dikkatli olunmalıdır” mesajını paylaştı. Bu 3 ülkeyi benzer açıklamalarla İngiltere, Belçika, İspanya, İsveç ve İtalya izledi.

Dört ülke konsolosluk kapattı!

Almanya, Fransa, İngiltere ve Hollanda propagandayı daha da ileriye taşıyarak konsolosluklarını kapattı. İstanbul’daki Almanya Başkonsolosluğu dün “Güvenlik gerekçesiyle” hizmet vermedi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı da “İstanbul’daki Hollanda Başkonsolosluğu 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak halka kapatılacaktır.” duyurusu yaptı. İstiklal Caddesi’nde bulunan Fransa Başkonsolosluğu’na gidenler de, binanın kapısına asılan “Geçici bir süreliğine kapalıdır, anlayışınız için teşekkür ederiz” yazısıyla karşılaştı.” duyurusu yaptı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise 31 Ocak’ta yayımladığı duyuruda “İstanbul’daki İngiliz Başkonsolosluğu da şu anda önlem olarak halka açık değildir.” ifadelerini kullandı.

Emniyet’le irtibata geçmediler

Yayınladıkları mesajlarla açık adres vererek terör saldırısı olabileceğini iddia eden bu ülkelerden hiçbiri Türkiye güvenlik makamları ile irtibata geçmedi. İstihbarat ve Emniyet kaynakları ABD ile diğer ülkelerden kendilerine gelen istihbari bir bilgi ve uyarı olmadığını belirtti. İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, bu ülkelerin açıklamalarından önce provokasyonlara karşı gerekli tedbirlerin önceden alındığı belirtildi. Açıklamada istihbarat paylaşılması durumunda bilgilerin titizlikle incelendiği belirtildi.



