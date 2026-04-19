Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Konya'da oto lastikçiler sanayisinde çıkan yangında iki kişi yaralandı

23:2419/04/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, oto lastikçiler sanayisindeki bir iş yerinde çıkan yangında iki kişi yaralandı.

Horozluhan Mahallesi Çambalı Sokak'ta bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sırasında iş yerinde meydana gelen patlama nedeniyle, 1 itfaiye personeli ve 1 iş yeri çalışanı yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.


#Konya
#Sanayi
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
