Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Konyada tamir için getirilen televizyondan 120 kalem çıktı Görünce şaşkınlığını gizleyemedi
KONYA

Konya haberleri: Konya'da tamir için getirilen televizyondan 120 kalem çıktı

Konya'da tamir için getirilen televizyondan 120 kalem çıktı: Görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Konya'nın Ilgın ilçesinde tamir için getirilen televizyonun içinden farklı renklerde 120 kalem çıktı. Osman Ergin, tamir sonrasında televizyonu teslim ettikleri sahibinin de kalemleri görünce çok şaşırdığını ve kendisi için de güzel bir anı olduğunu dile getirdiğini kaydetti.

Haber Merkezi AA
Osman Ergin
Osman Ergin

Konya'nın Şıhcarullah Mahallesi Muhtarı Osman Ergin, yaptığı açıklamada, Lala Mustafa Paşa Külliyesi Kapalı Çarşı'da 19 yıldır kendi iş yerini çalıştırdığını belirterek kalfalık dönemiyle birlikte 28 yıldır televizyon tamirciliğiyle uğraştığını aktardı.

Tamir için getirilen bir televizyonun içinden farklı renklerde 120 kalem çıkarttıklarını dile getiren Ergin, bu durumla meslek hayatında ilk kez karşılaştığını söyledi.

Konya'da tamir için getirilen televizyondan 120 kalem çıktı.

Ergin, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Bu olay bizi çok heyecanlandırdı ve şaşırttı. Kalfalık dönemimde de bir videoyu tamir için açtığımızda içerisinden altın yüzük çıkmıştı. Tabii o zaman da şaşırmıştık. Video sahibi geldiğinde nişan yüzükleri olduğunu söyleyerek, '5 yıldır bu yüzüğü arıyorduk. Neredeyse bunun için eşimle boşanma aşamasına gelecektik' demişti."

Osman Ergin

Osman Ergin, tamir sonrasında televizyonu teslim ettikleri sahibinin de kalemleri görünce çok şaşırdığını ve kendisi için de güzel bir anı olduğunu dile getirdiğini kaydetti.

Konya'da tamir için getirilen televizyondan 120 kalem çıktı.

Sopayla televizyon tamir eden dede
OYNAT 00:48
Sopayla televizyon tamir eden dede
Eski çalışmayan televizyonunu sopayla vurarak düzeltmeye çalışan dedenin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor.


Abone Ol Google News
2 kişi vefat etti 74 yaralımız var

2 kişi vefat etti 74 yaralımız var

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'daki patlamaya ilişkin konuştu.
Libyaya kritik ziyaret

Libya'ya kritik ziyaret

​Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Libya'ya gitti.
Kaos sahneleri prova oldu

Kaos sahneleri "prova" oldu

​Bu filmleri izleyenler pandemiyi kolay atlattı...
Sakarya'da yer<br>yerinden oynadı

Sakarya'da yer
yerinden oynadı

Havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.
ABD'de<br>akılalmaz parti

ABD'de
akılalmaz parti

İlk koronavirüsü kapan parayı alıyor.
Bir garip olay

Bir garip olay

Kadın önce erkeği yumruklayıp tekmeledi, sonra el ele yürüdü.

Erdoğan talimat verdi

Erdoğan talimat verdi

​Soylu, Koca ve Selçuk patlamanın olduğu bölgeyi havadan inceledi.

​İçeride ve dışarıda operasyonların kaderini değiştirdi.

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

İşte maaşlara yansıyacak zam oranı.

Elektriğe yeni tarife geliyor

Elektriğe yeni tarife geliyor

​Bakan Dönmez açıkladı: Ağustos ayında başlıyor.

Almanya'dan<br>itiraf gibi sözler

Almanya'dan
itiraf gibi sözler

"Türkiye aleyhine öfke oluşturmak için kullanılıyor."
En kötü fırlayışın<br>çok daha ötesinde

En kötü fırlayışın
çok daha ötesinde

Amerikalı uzmandan koronavirüs vakalarındaki artışla ilgili uyarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.