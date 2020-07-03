Konya'da tamir için getirilen televizyondan 120 kalem çıktı: Görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Konya'nın Şıhcarullah Mahallesi Muhtarı Osman Ergin, yaptığı açıklamada, Lala Mustafa Paşa Külliyesi Kapalı Çarşı'da 19 yıldır kendi iş yerini çalıştırdığını belirterek kalfalık dönemiyle birlikte 28 yıldır televizyon tamirciliğiyle uğraştığını aktardı.

Tamir için getirilen bir televizyonun içinden farklı renklerde 120 kalem çıkarttıklarını dile getiren Ergin, bu durumla meslek hayatında ilk kez karşılaştığını söyledi.

Konya'da tamir için getirilen televizyondan 120 kalem çıktı.

Ergin, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Bu olay bizi çok heyecanlandırdı ve şaşırttı. Kalfalık dönemimde de bir videoyu tamir için açtığımızda içerisinden altın yüzük çıkmıştı. Tabii o zaman da şaşırmıştık. Video sahibi geldiğinde nişan yüzükleri olduğunu söyleyerek, '5 yıldır bu yüzüğü arıyorduk. Neredeyse bunun için eşimle boşanma aşamasına gelecektik' demişti."

Osman Ergin

Osman Ergin, tamir sonrasında televizyonu teslim ettikleri sahibinin de kalemleri görünce çok şaşırdığını ve kendisi için de güzel bir anı olduğunu dile getirdiğini kaydetti.