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Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Şimşek'e otomobil çarptı: Hayatını kaybetti

Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Şimşek'e otomobil çarptı: Hayatını kaybetti

22:353/04/2025, Perşembe
DHA
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Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Şimşek'e otomobil çarptı: Hayatını kaybetti
Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Şimşek'e otomobil çarptı: Hayatını kaybetti

Konya'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 53 yaşındaki Ayşe Şimşek hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi, Şehir Caddesinde meydana geldi. A.D. yönetimindeki 42 AZC 723 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Şimşek'e çarptı. Şimşek, çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayıp, yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü A.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şimşek'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Caddede hız limitinin 50 kilometre olduğu ve kaza yerinden yaklaşık 50 metre geride ise asfalt üzerinde 'Hız düşürün' şeklinde sürücülere yönelik uyarı yazısının olduğu dikkat çekti.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.




#Konya
#Ayşe Şimşek
#Kaza
#Trafik Kazası
#Ölüm

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