Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Şimşek'e otomobil çarptı: Hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü A.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şimşek'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Caddede hız limitinin 50 kilometre olduğu ve kaza yerinden yaklaşık 50 metre geride ise asfalt üzerinde 'Hız düşürün' şeklinde sürücülere yönelik uyarı yazısının olduğu dikkat çekti.