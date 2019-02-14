Gündem Koyun hırsızlarına kurşun yağdırdı
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Koyun hırsızlarına kurşun yağdırdı

Konya’da 13 koyunu çalınınca ağılda nöbet tutmaya başlayan Abdullah K., otomobille gelen 3 kişiye av tüfeğiyle ateş açtı. Şüphelilerden Emre Uyanık olay yerinde hayatını kaybederken, Emre Apak ve Ömer Ak ağır yaralandı. Abdullah K. olay yerine gelen jandarmaya teslim oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.
Ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.

Konya'da belirli aralıklarla küçükbaş hayvanlarının çalınması üzerine geceleri babasıyla nöbet tutmaya başlayan kişi, ahırına yaklaşan otomobile kurşun yağdırdı. Akpınar Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Abdullah K. (26), son 3 ayda ahırdaki 13 küçükbaş hayvanının çalınması üzerine babasıyla sırayla nöbet tutmaya başladı. Sabaha karşı tanımadığı 3 kişinin otomobille ahıra yaklaştığını gören Abdullah K. tüfekle araca doğru yöneldi. Abdullah K'yi fark eden otomobildeki şüpheliler Emre Uyanık (28), Emre Apak (22) ve Ömer Ak (28) geldikleri kiralık araca binip hızla kaçmaya başladı.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Bunun üzerine Abdullah K, tüfekle otomobile doğru ateş açtı. Yaklaşık 500 metre ileride bir ağaca çarparak duran otomobildeki Emre Uyanık olay yerinde hayatını kaybetti, Emre Apak ile Ömer Ak ağır yaralandı. Abdullah K, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu.

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