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Eski koca dehşeti

Tokat Niksar’da Muammer G., boşandığı eşi Alev Yıldırım’ı zorla otomobile bindirerek kaçırdıktan sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Muammer G., her yerde aranıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alev Yıldırım ve Muammer G.
Alev Yıldırım ve Muammer G.

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir kişi yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski eşini kaçırıp tüfekle vurup öldürdü. Olay, dün gece Niksar ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, işsiz Muammer G., 1 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Alev Yıldırım’ı ilçe merkezindeki Alparslan Türkeş Parkı yakınlarında zorla otomobile bindirerek kaçırdı.

POLİSİ ARAYIP YERİNİ SÖYLEDİ

  • Olayı görenler durumu polise bildirdi. Polisler otomobili bulmak için çalışma başlattı, ancak sonuç alınamadı. Muammer G., gece saatlerinde polisi arayarak eski eşini Niksar’a bağlı Çimenözü köyü yakınlarında öldürdüğünü, cesedini de orada bıraktığını söyledi.

HER YERDE ARANIYOR

Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, köy yakınlarında Alev Yıldırım’ın cesedine ulaştı. Av tüfeği ile vurulduğu belirlenen Yıldırım’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Alev Yıldırım’ın 6 ay önce Muammer G. hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Muammer G.’nin eski eşini kaçırırken kullandığı otomobil ise Erbaa ilçesinde terk edilmiş halde bulundu. Şüpheli Muammer G.’nin yakalanması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.

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  • Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Belma Yavuz’u (28), 27 bıçak darbesiyle öldüren Emrah Yavuz’un (30) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık, “Olaydan bir gün önce eve gittim. Kapıyı açmadı. Telefonla aradım, açmadı. Eşim balkona çıkıp ‘Git buradan’ dedi. O sırada çocuklarımın bağrışma seslerini duydum. Onlara bir şey olduğunu düşündüm. Balkon yüksek değildi, içeri girdim. Eşim beni görünce mutfak tezgahından bıçağı alıp, savurmaya başladı. O heyecanla bıçağı elinden almaya çalıştım. Beraber yere düştük. Yere düştüktün sonra bir şey hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde eşimin göğsüne saplanmış bıçağı gördüm. Üzerimde telefon olmadığı için ambulansı arayamadım. Eşimi çok seviyordum. Ne yaptıysam onun için yaptım” dedi. Mahkeme duruşmayı nisana erteledi.

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