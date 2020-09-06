KPSS'de dikkat çeken soru: Tiftik keçisi nerede yetişir?

Tiftik Keçisi, Türkiye'deki en yaygın ikinci ırk olarak dikkat çekiyor.

6 Eylül KPSS 2020 lisans sınavı soru ve cevapları sınavdan çıkan adaylar tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Bu anlamda sorulardan biri "Tiftik keçisi nerede yetişir?" oldu.

TİFTİK KEÇİSİ NEREDE YETİŞİR?

Ankara'da olmak üzere İç Anadolu bölgesinde, Siirt, Mardin ve Bitlis illerinde yetiştiriciliği yapılan Tiftik Keçisi, Türkiye'deki en yaygın ikinci ırk olarak bilinir. Sayıları ekonomik nedenlerden dolayı hızla azalan keçi türünün, Orta Asya’dan geliyor.

Ufak cüsseli olan ırkta renk genellikle beyazdır. Siirt ve Mardin yörelerinde melezlemelerin de etkisiyle siyah, kahverengi ve gri renkli tiftik keçilerine rastlanır. Boynuzlu olmaları genel bir ırk özelliğidir, fakat boynuzsuz teke ve keçiler de bulunmaktadır.

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Ergin canlı ağırlık, erkeklerde 35-55 kg, dişilerde 30-40 kg arasında değişmektedir. Esas verimleri olan tiftik (Angora, Mohair), tekstil sanayisi için aranan bir hammaddedir. Tiftik verimleri dişilerde 3-4 kg, erkeklerde 4-6 kg'dır. Tiftik keçileri genellikle sağılmazlar. Sağıldığında bir laktasyon döneminde oğlağın emdiği hariç 25-50 kg'a kadar süt verebilirler. Etleri gevrek ve lezzetli olduğundan özellikle tiftik oğlaklarına talep fazladır.

Döl verimleri düşüktür. Oğlaklama oranı %80, ikizlik oranı %1 kadardır. Geç gelişen bir ırktır. Geçmiş yıllarda Türkiye'den Güney Afrika ve ABD gibi ülkelere götürülerek, tiftik verimi ile diğer performans özellikleri ıslah yoluyla iyileştirilmiştir. Yetiştiriciliği dünyada yaygın olarak yapılmaktadır. Türkiye'de ise üretimi ekonomik olmadığı için azalırken, günümüzde gen kaynağını koruma programları devreye girmiştir.

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