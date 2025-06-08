Kurban Bayramı tatilinde acı bilanço

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Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde meydana gelen 2 bin 238 trafik kazasında 26 vatandaş olay yerinde hayatını kaybederken 3 bin 590 vatandaş da yaralandı.
Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde Türkiye genelinde trafik kazaları can almaya devam etti.
Emniyet ve Jandarma birimlerinin tüm uyarı ve denetimlerine rağmen 2 bin 238 trafik kazası meydana geldi.
Yalnızca bayramın ikinci günü olan Cumartesi günü 683 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 9 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bin 143 kişi yaralandı.
İlk üç günün toplam verileri ise iç karartıcı:
26 kişi olay yerinde hayatını kaybetti,
3 bin 590 kişi yaralandı.
Denetimler sürüyor
Denetimler sürüyor
Bayram tatilinde olası kazaların önüne geçmek amacıyla sahada yoğun mesai harcayan Emniyet ve Jandarma Trafik ekipleri, ilk üç gün içinde
1 milyon 351 bin 653
aracı denetledi.
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