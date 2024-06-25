Kurban Bayramı'nda bin 456 düzensiz göçmen yakalandı

'Kalkan-24' denetimlerinde bin 456 düzensiz göçmenin yakalandı
Kurban Bayramı tatili boyunca yürütülen düzensiz göçmenlere yönelik 'Kalkan-24' denetimlerinde bin 456 düzensiz göçmenin yakalandı.
Valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde düzensiz göçmenlere yönelik 'Kalkan-24' denetimleri gerçekleştirildiğini açıkladı.
Buna göre; 75'i İstanbul'da olmak üzere 165 Mobil Göç Noktası aracı ile 60 ilde Kurban Bayramı tatili boyunca gerçekleştirilen denetimlerde 35 bin 159 kimlik kontrolü yapıldı, bin 456 düzensiz göçmen tespit edildi.
Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.
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2 gün önce