Gündem Kütahyadaki yangın 17 saat sonra kontrol altında
KÜTAHYA

Kütahya Tavşanlı'daki yangın kontrol altına alındı

Kütahya'daki yangın 17 saat sonra kontrol altında

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Eğrigöz köyünde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınına 17 saat sonra kontrol altına alındı. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
Kütahya'daki yangın saatler sonra kontrol altına alındı.
Kütahya'daki yangın saatler sonra kontrol altına alındı.

Kütahya Tavşanlı'da dünden bu yana süren orman yangınının 17 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındığı bildirildi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, çok sayıda ekiple yangına müdahale ettiklerini belirtmiş ve "Şu anda alanda 9 dozer, 4 greyder ve 39 arazözlü ekip çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede 160 orman personeli ve çevre köylerde yaşayan gönüllü vatandaşlarımız soğutma çalışmalarına katılıyor. Son tespitlere göre yangının yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olduğunu değerlendiriyoruz" demişti.

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