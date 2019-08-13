Kütahya'daki yangın 17 saat sonra kontrol altında

Kütahya Tavşanlı'da dünden bu yana süren orman yangınının 17 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındığı bildirildi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, çok sayıda ekiple yangına müdahale ettiklerini belirtmiş ve "Şu anda alanda 9 dozer, 4 greyder ve 39 arazözlü ekip çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede 160 orman personeli ve çevre köylerde yaşayan gönüllü vatandaşlarımız soğutma çalışmalarına katılıyor. Son tespitlere göre yangının yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olduğunu değerlendiriyoruz" demişti.

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