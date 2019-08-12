Marmara Adası'ndaki yangın tamamen kontrol altına alındı

Balıkesir'in Marmara ilçesinde orman yangını çıktı.

Yerleşim yerlerine yakın Marmara Adası Mestanağa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yerleşim birimlerini sardı. Bölgede bulunan halk ve itfaiye ekiplerinden 5 kişinin dumandan etkilendiği, çok sayıda hayvanın telef olduğu, 2 evin yandığı ve 60 evin tahliye edildiği bildirildi.

Uzun uğraşlar sonunda çıkan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.Yangına çok sayıda itfaiye ekibi kruvazör ve 5 helikopterle müdahale edildi.

Yangın tamamen kontrol altında

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy; "Şu anda Marmara Adası'ndaki yangın tamamen kontrol altında." açıklamasında bulundu.

AA

Yangın yerleşim yerlerine yaklaştı

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, NTV yayınında yangına ilişkin son bilgileri verdi.

Rüzgarın şiddetin artması nedeniyle ciddi anlamda bir tehlike olduğunu söyleyen Aksoy, "Yerleşim yerlerine kadar geldi. Elimiz kolumuz bağlı bir şey yapamıyoruz. Saatte 70-80 kilometrelik bir rüzgarla yerleşim yerine ilerliyor. Birkaç otelimiz evimiz yangınla arasında 20-30 metre mesafe kaldı. Helikopter yangın ikmaline gitti. Bir iki helikopter gelecek diye bekliyoruz, büyük bir sıkıntı var" diye konuştu.

Evler tahliye edilmişti

Yayılan alevler Manastır adı verilen yerleşim yerini tehdit etmeye başladı. Vatandaşların kendi imkanlarıyla evlerini boşalttığı öğrenildi.

Rüzgarın yön değiştirmesiyle tekrar başlayan yangın Manastır adı verilen yerleşim yerini tehdit etmeye başladı. Vatandaşların kendi imkanlarıyla evlerini boşalttığı öğrenildi.

Yeni açıklamalarda bulunan Marmara Adalar Belediye başkanı Aksoy rüzgarın çok etkili olduğunu ifade ederek, "Bir helikopter yetersiz kalıyor. Üst kesimlerde bulunan ahırların ve içindeki hayvanların ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Telef olan hayvanların olduğu yönünde bilgi alıyoruz." diye konuştu. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, orman bölge müdürlüğüne bağlı personel ve çok sayıda helikopter müdahale ediyor. Rüzgarın etkili olduğu alanda yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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İHA

OYNAT 00:32 Marmara Adası'ndaki yangın yerleşim birimlerini sardı Marmara Adalar Belediye başkanı Süleyman Aksoy rüzgarın çok etkili olduğunu ifade ederek, 'Bir helikopter yetersiz kalıyor. Üst kesimlerde bulunan ahırların ve içindeki hayvanların ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Telef olan hayvanların olduğu yönünde bilgi alıyoruz.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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