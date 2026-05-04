Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil duvara çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit T3 Tüneli mevkisinde otomobilin duvara çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Otoyolun Ankara istikameti İzmit ilçesi T3 Tüneli mevkisinde B.D'nin idaresindeki 81 ACM 376 plakalı otomobil, tünel girişinde duvara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün, yaşamını yitirdiği tespit edildi.
#Kuzey Marmara Otoyolu
#otomobil
#kaza