Laiklerin baskısıyla tutuklanan imam Metin Özcan tahliye edildi

İmam Metin Özcan - Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen bir mevlit töreninde sarf ettiği, "Cumhuriyet'le birlikte İslam alimlerinin asılması kararları verildi. Halifelikler kalktı, medreseler kapatıldı, tekkeler kapatıldı. Alfabeler değiştirildi." sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'Atatürk'e hakaret' suçundan tutuklanan cami imamı Metin Özcan tahliye edildi.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hazreti Ali Camii'nde imamlık yapan Metin Özcan, yaklaşık 11 gün önce Körfez ilçesine bağlı Yeniyalı Mahallesi’nde bir mevlit töreninde konuşma yaptı.
CHP yandaşı medya hedef gösterdi gözaltına alındı
Konuşmasında, "Cumhuriyet'le birlikte İslam alimlerinin asılması kararları verildi. Halifelikler kalktı, medreseler kapatıldı, tekkeler kapatıldı. Alfabeler değiştirildi. Her şeyi bilen Müslüman hiçbir şey bilmez oldu. Tarihi iyi okuyun, iyi araştırın. Sevdikleri adamlar hiç de sevilecek adamlar değil. Allah bizi muhafaza etsin. Anneler; siz eğitin çocuklarınızı. Çocuğu okula sokan baldırı çıplak, ilim irfan yuvası adı altında hutbeler okutuluyor. Böyle bir şey yok. Ne eğitim var ne ilim irfan var. Ne eğitim var ne öğretim var. Oralara çocuğunuzu bırakıp da yetişecek diye bakmayın. Belki bir makama gelir ama makamı da rüşvete ve yanlışa kullanır" ifadelerini kullanan Özcan, CHP yandaşı medyanın da hedef göstermesinin ardından gelen tepkiler üzerine gözaltına alındı.
Tepkilerin ardından gözaltına alınan imam Metin Özcan, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı ise bu karara itiraz etti. İtiraz üzerine yeniden değerlendirme yapan mahkeme, Metin Özcan’ın tutuklanmasına karar verdi. Özcan, tutuklanarak Kandıra cezaevine gönderildi.
Metin Özcan tahliye edildi
Ancak CHP yandaşı medyanın da köpürttüğü olay nedeniyle tutuklanan Metin Özcan tahliye edildi.
Özcan'ın tahliye haberini ise Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül duyurdu.
X hesabından paylaşımda bulunan Gül, Metin Özcan'ın suçsuz olduğunu ve salınması gerektiğini belirten bir paylaşımı alıntılayarak, "Metin Özcan hocamız az önce tahliye edildi" ifadelerini kullandı.