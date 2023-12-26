LGBT lobisine çifte şok: Üst mahkeme RTÜK kararını hukuka aykırı bulmadı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 18 Eylül’de İstanbul Fatih’teki Saraçhane Parkı’nda LGBT sapkınlığına karşı aileyi korumak adına yapılan mitingin tanıtım videosunun ‘kamu spotu’ olarak televizyon kanallarına ve radyo istasyonlarına tavsiye edilmesini oy çokluğuyla kabul etmişti.
Mahkeme LGBT derneğinin itirazını reddetti
RTÜK'ün kamu yararı kararı verdiği 'kamu spotu' için LGBT derneklerine üst mahkemeden de ret geldi.
Hukuka aykırı değil
Ankara Bölge İdare Mahkemesi istinafa konu mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek 'istinaf' istemini reddetti.