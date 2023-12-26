LGBT lobisine çifte şok: Üst mahkeme RTÜK kararını hukuka aykırı bulmadı

Ankara 4. İdare Mahkemesi'nce verilen 31/05/2023 gün ve E:2022/2282, K:2023/1077 sayılı karar usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, davacı tarafın istinaf isteminin REDDİNE, yargılama giderlerinin başvuruda bulunan taraf üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın (kararın kesinleşmesinden sonra) istinaf isteminde bulunana iadesine, 2577 sayılı Yasanın değişik 46.maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 13/12/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."