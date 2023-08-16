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Libya'da kanlı çatışma: Onlarca ölü 100'den fazla yaralı var

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığı'na ve Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı güçler arasında başkent Trablus'ta iki gündür süren çatışmalarda 27 kişinin hayatını kaybettiği, 106 kişinin yaralandığı açıklandı.

09:17 . 16/08/2023 Çarşamba
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Libya

Libya

Libya İlk Yardım ve Destek Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trablus'ta dün başlayan çatışmalarda can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgi verildi.

İki gündür süren çatışmalarda 27 kişinin hayatını kaybettiği, 106 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Can kayıplarının sivil mi yoksa çatışan güçlerden mi olduğuna ilişkin henüz bilgi alınamadı.

Ateşkes ilan edilmişti

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığı'na bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada" ile Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "444 Tugayı" arasında dün başkentin bazı bölgelerinde çatışmalar başlamıştı.

Libyalı yetkililer çatışmaların başkentin güneyi ve Ayn Zara bölgelerinde devam ettiğini açıklamıştı.

Çatışmaların sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Libya basınında, çatışmanın fitilini, Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada"nın "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza'yı alıkoymasının ateşlediği yönünde haberler çıkmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, başkent Trablus'ta 2 gün süren çatışmalarda ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin Trablus'taki Sug el-Cuma bölgesi ileri gelenleriyle, "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza'nın "tarafsız bir kesime" teslim edilmesi ve ateşkes sağlanması konusunda anlaştığı açıklanmıştı.

Söz konusu "tarafsız bir kesime" ilişkin bilgi verilmezken, Ulusal Birlik Hükümeti İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi de "444 Tugayı" komutanı Hamza'nın "tarafsız kesime" teslim edildiğini belirtmişti.

Başkent Trablus'ta 28 Mayıs'ta da iki taraf arasında kısa süreli çatışmalar yaşanmıştı.

"Rada" ve "444 Tugayı" ülkenin batısında faaliyet gösteren en güçlü iki milis grup olarak kabul ediliyor.



#Libya
#kanlı çatışma
#NATO
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