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ANTALYA

Lise öğrencisi Ecem hayatını kaybetti: Damarına kaynamış limon suyu enjekte etmişler

Antalya'da bir kişi, lise öğrencisi Ecem Baş'a yüksek dozda uyuşturucu verip, fenalaşması üzerine de damarına kaynamış limon suyu enjekte etmişti. Genç kızın ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanığa yalnızca 5 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

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Haber Merkezi Diğer
Lise öğrencisi Ecem hayatını kaybetti: Damarına kaynamış limon suyu enjekte etmişler
Lise öğrencisi Ecem Baş.

Sağlık ekibi çağıracağına limon suyunu kaynatıp Ecem'in damarına enjekte etti. Ecem hayatını kaybetti, o ise yok denecek bir ceza aldı.

DAMARDAN LİMON SUYU ENJEKTE ETTİ

10 Mart 2018'de 18 yaşındaki Ecem Baş eğlence mekanında Fatih Kalalduruk Yarlıgaş ve arkadaşıyla tanıştı. İddiaya göre ikili uyuşturucu kullandı. Yüksek doz uyuşturucu aldıktan sonra Ecem Baş fenalaştı. İddiaya göre Yarlıgaş, Ecem Baş'a kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Ecem'in kendisine gelmemesi üzerine şüpheli limon suyunu kaynatıp Baş'ın damarına enjekte etti. Hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti.

"İYİLEŞSİN DİYE YAPTIM" DEDİ, 5 BUÇUK YIL CEZA ALDI

Gözaltına alınan şüpheli önce tutuklandı. 5 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Açılan davada hakim karşısına çıkan sanık, Ecem Baş'ın ölümünde bir kusuru olmadığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, o kişi hakkında 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası kararı verdi.

İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda adrese baskın düzenlendi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saat 06.00’da il genelinde önceden belirlenen uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.
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Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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Operasyona, özel harekât polisi, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi.
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Yapılan operasyonda adresler narkotik ekipleri ve narkotik köpekleri ile didik didik arandı.
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Operasyon kapsamında ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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İstanbul’da narkotik operasyonu Çok sayıda gözaltı var
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İstanbul’da narkotik operasyonu Çok sayıda gözaltı var
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İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda adrese baskın düzenlendi
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şafak vakti il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese baskın yaptı. Özel Harekat ekiplerinin öncülüğünde girilen adreslerde uzun süre arama yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Çaki Mesut yakalandı: Gençlere uyuşturucu verip zombiye dönüştürüyorlardı
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İstanbul’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında başarılı operasyonlar yaparak zehir tacirlerine göz açtırmayan Kağıthane İlçe Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, başarılı bir çalışmaya daha imza attı.
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Kağıthane polisi, geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda bir süredir peşinde oldukları, çeşitli suçlardan emniyette 22 adet suç kaydı bulunan “Çaki” lakaplı Mesut D.’nin (24), Harmantepe Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde depoladığı bilgisine ulaşmıştı.
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Teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atlas Sokak üzerindeki eve operasyon düzenlemiş, kapısını kırarak içeriye giren polis ekipleri, içerideki 4 kişiyi etkisiz hale getirmişti.
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55 kilogram bonzai ele geçirilmişti<br><br>Ardından odalarda didik didik aramaya yapan polis, çantaların içerisine gizlenmiş yaklaşık 55 kilogram “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirmişti. Baskın esnasında evde bulunan Taner B. (18) ise çatıya çıkarak kaçtı. Bunun üzerine peşine düşen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, şahsı sokakta kıskıvrak yakalamıştı. Ancak Mesut D. yakalanamamıştı. Aramaların tamamlanmasının ardından evdeki G.A. (17), Ahmet Kadir G. (19) ve Medine Ç. (21) polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
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Kağıthane polisi “Çaki” lakaplı torbacıyı yakaladı<br><br>Olayla ilgili çalışmalarına devam eden Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Mesut D.’nin Yahya Kemal Mahallesi’nde bir evde Seymen S. ile uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri, eve operasyon düzenledi.
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Operasyonda “Çaki” lakaplı Mesut D. ile birlikte Seymen S. (19), D.’nin kardeşi Bulut D. (27) ve Tarık D. (22) de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise yaklaşık 1 kilogram bonzai, ruhsatsız silah ve mermi, hassas terazi ve 2 bin 850 lira ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi.
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Yakınının 12 yıl 6 ay hapis cezası çıktı<br>Emniyete götürülen şahıslardan Tarık D.’nin “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan arandığı ve 12 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Mesut D.’nin bir işyerini motosikletle seyrederken kurşunladığı anlar da kameralara yansıdı.
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Çaki Mesut yakalandı: Gençlere uyuşturucu verip zombiye dönüştürüyorlardı
İstanbul Kağıthane'de, gençleri zombiye dönüştüren uyuşturucuları satan, işyeri kurşunlayan “Çaki" lakaplı Mesut D. ve çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi uyuşturucu ve silahlarla gözaltına alındı.

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