Lise öğrencisi Ecem hayatını kaybetti: Damarına kaynamış limon suyu enjekte etmişler

Sağlık ekibi çağıracağına limon suyunu kaynatıp Ecem'in damarına enjekte etti. Ecem hayatını kaybetti, o ise yok denecek bir ceza aldı.

DAMARDAN LİMON SUYU ENJEKTE ETTİ

10 Mart 2018'de 18 yaşındaki Ecem Baş eğlence mekanında Fatih Kalalduruk Yarlıgaş ve arkadaşıyla tanıştı. İddiaya göre ikili uyuşturucu kullandı. Yüksek doz uyuşturucu aldıktan sonra Ecem Baş fenalaştı. İddiaya göre Yarlıgaş, Ecem Baş'a kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Ecem'in kendisine gelmemesi üzerine şüpheli limon suyunu kaynatıp Baş'ın damarına enjekte etti. Hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti.

"İYİLEŞSİN DİYE YAPTIM" DEDİ, 5 BUÇUK YIL CEZA ALDI

Gözaltına alınan şüpheli önce tutuklandı. 5 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Açılan davada hakim karşısına çıkan sanık, Ecem Baş'ın ölümünde bir kusuru olmadığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, o kişi hakkında 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası kararı verdi.

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FOTOĞRAF 11 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saat 06.00’da il genelinde önceden belirlenen uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyona, özel harekât polisi, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi. Yapılan operasyonda adresler narkotik ekipleri ve narkotik köpekleri ile didik didik arandı. Operasyon kapsamında ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi. İstanbul’da narkotik operasyonu Çok sayıda gözaltı var İstanbul’da narkotik operasyonu Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda adrese baskın düzenlendi İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şafak vakti il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese baskın yaptı. Özel Harekat ekiplerinin öncülüğünde girilen adreslerde uzun süre arama yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. BiP'te paylaş

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