Lise öğrencisi Ecem hayatını kaybetti: Damarına kaynamış limon suyu enjekte etmişler
Antalya'da bir kişi, lise öğrencisi Ecem Baş'a yüksek dozda uyuşturucu verip, fenalaşması üzerine de damarına kaynamış limon suyu enjekte etmişti. Genç kızın ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanığa yalnızca 5 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Sağlık ekibi çağıracağına limon suyunu kaynatıp Ecem'in damarına enjekte etti. Ecem hayatını kaybetti, o ise yok denecek bir ceza aldı.
DAMARDAN LİMON SUYU ENJEKTE ETTİ
10 Mart 2018'de 18 yaşındaki Ecem Baş eğlence mekanında Fatih Kalalduruk Yarlıgaş ve arkadaşıyla tanıştı. İddiaya göre ikili uyuşturucu kullandı. Yüksek doz uyuşturucu aldıktan sonra Ecem Baş fenalaştı. İddiaya göre Yarlıgaş, Ecem Baş'a kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Ecem'in kendisine gelmemesi üzerine şüpheli limon suyunu kaynatıp Baş'ın damarına enjekte etti. Hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti.
"İYİLEŞSİN DİYE YAPTIM" DEDİ, 5 BUÇUK YIL CEZA ALDI
Gözaltına alınan şüpheli önce tutuklandı. 5 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Açılan davada hakim karşısına çıkan sanık, Ecem Baş'ın ölümünde bir kusuru olmadığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, o kişi hakkında 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası kararı verdi.