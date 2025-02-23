Liselere yeni düzenleme: Okullara başarı kriteri geliyor

Güzel sanatlar ve spor liselerinde eğitim alacak öğrenciler için yeni bir düzenleme getirildi. Buna göre, sınıf tekrar edenler dahil olmak üzere kayıt hakkı kazanan öğrenci sayısının en az 10 olması gerekecek. Ancak, ders yılı başladıktan sonra öğrenci sayısının azalması durumunda mevcut öğrenciler mezun oluncaya kadar eğitimlerine devam edebilecek.