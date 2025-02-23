Liselere yeni düzenleme: Okullara başarı kriteri geliyor

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Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, her yıl izleme ve değerlendirmeye tabi tutulacak. Gerekli başarıyı gösteremeyen okullar, merkezi sınavla öğrenci alma hakkını kaybedebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yaptı. Yönetmelikte, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların belirlenmesi, mesleki ve teknik eğitim kurumlarına yönelik düzenlemeler, devamsızlıkla ilgili yeni kurallar ve öğretmenlerin görevlerine ilişkin güncellemeler yapıldı. İşte 10 maddede Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler:
AKADEMİDE ZORUNLU EĞİTİM
AKADEMİDE ZORUNLU EĞİTİM
- Yönetmelikte yapılan değişiklikle, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların belirlenme süreci yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda "Merkezi Sınav Puanıyla Öğrenci Alan Okul İl Değerlendirme Komisyonu", "Merkezi Sınav Puanıyla Öğrenci Alan Okul İl Teklif Komisyonu" ve "Merkezi Sınav Puanıyla Öğrenci Alan Okul Bakanlık Tespit Komisyonu" oluşturulacak. Ayrıca, bu okullara öğretmen ve yönetici atamaları öncesinde Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim verilmesi zorunlu hale getirildi. Merkezi sınav puanıyla öğrenci kabul eden okullar, yıllık olarak izleme ve değerlendirme sürecine tabi tutulacak. Başarı kriterlerini karşılayamayan okullar, merkezi sınav sistemi kapsamından çıkarılacak. Bu hakkı kaybeden liseler, düz lise statüsünde öğrenci alacak.
ÇOCUKLU ÖĞRETMENLERE KOLAYLIK
ÇOCUKLU ÖĞRETMENLERE KOLAYLIK
- Engelli öğretmenler, hukuken bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan öğretmenler ve 36 ayını doldurmamış çocuğu olan öğretmenlerin ders programı, okulun işleyişini aksatmayacak şekilde düzenlenecek.
10 ÖĞRENCİ ŞARTI
10 ÖĞRENCİ ŞARTI
- Güzel sanatlar ve spor liselerinde eğitim alacak öğrenciler için yeni bir düzenleme getirildi. Buna göre, sınıf tekrar edenler dahil olmak üzere kayıt hakkı kazanan öğrenci sayısının en az 10 olması gerekecek. Ancak, ders yılı başladıktan sonra öğrenci sayısının azalması durumunda mevcut öğrenciler mezun oluncaya kadar eğitimlerine devam edebilecek.
11. SINIFTA NAKİL İMKANI
11. SINIFTA NAKİL İMKANI
- Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezleri, bölge okulu, ihtisas okulu ve sektöre entegre okul olarak belirlenebilecek. Sektöre entegre okullarda öğrenciler, 11. sınıftan itibaren nakil yoluyla eğitim alabilecek.
BEDEN'DE RAPOR ZORUNLULUĞU
BEDEN'DE RAPOR ZORUNLULUĞU
- Beden eğitimi derslerinde, sağlık sorunları veya özel eğitim ihtiyaçları nedeniyle bazı etkinliklere katılamayacak öğrenciler, resmi bir sağlık kuruluşundan rapor almak zorunda olacak.
İKİ AŞAMALI SINAV
İKİ AŞAMALI SINAV
- Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinden sorumluluk sınavları yazılı ve uygulamalı iki aşamada yapılacak. Yazılı sınav için ayrı, uygulama sınavları için ayrı komisyon kurulacak. Komisyonların aynı üyelerden oluşturulması esas olacak.
DENKLİKTE DÜZENLEME
DENKLİKTE DÜZENLEME
- Denklik yoluyla Türkiye'de eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, ekim ayının sonuna kadar kayıt yaptırıp ders kesimine kadar aynı okulda öğrenim görmeleri halinde diploma almaya hak kazanacak.
DEVAMSIZLIK SÜRESİNE AYAR
DEVAMSIZLIK SÜRESİNE AYAR
- Birinci dereceden yakını vefat eden öğrenciler için özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmeyecek şekilde toplam devamsızlık süresi 40 gün olarak belirlendi. Sürekli tedavi gerektiren hastalıklara sahip, sosyal hizmet birimlerince koruma altına alınan veya tutuklu öğrenciler için toplam devamsızlık süresi 60 gün olacak. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler içinse bu süre 70 gün olarak uygulanacak. Devamsızlık süresini aşan mesleki ve teknik lise öğrencilerinin işletmelerle yaptıkları sözleşmeler feshedilecek ve sigorta çıkışları yapılacak.
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