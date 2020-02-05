Gündem Listeye bir çizik daha Diyarbakırda etkisiz hale getirilen terörist gri kategoride çıktı
DİYARBAKIR

Listeye bir çizik daha: Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen terörist gri kategoride çıktı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde geçen yıl etkisiz hale getirilen bir teröristin gri kategoride aranan Ramazan Toprak olduğu belirlendi.

Haber Merkezi İHA
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 30 Ekim 2019’da düzenlenen operasyonda silahı ile birlikte ölü ele geçirilen teröristin gri kategoride aranan Xalil Adil kod adlı Ramazan Toprak olduğu belirlendi. Teröristin, biri polis 3 kişinin şehit olduğu Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne tünel kazılarak gerçekleştirilen saldırı ile 19 Mart 2018’de jandarma uzman çavuş Sergen Çakmak ve güvenlik korucusu Yaseddin Opçin’in şehit edilmesi olayının faili olduğu tespit edildi.

Listeye bir çizik daha: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Listeye bir çizik daha: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde geçen yıl etkisiz hale getirilen bir teröristin gri kategoride aranan Ramazan Toprak olduğu belirlendi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Eminağa Komu’nda, 30 Ekim 2019 Çarşamba günü jandarma özel harekat timlerince icra edilen Şehit Jandarma Er Fatih Yeniay-2 İstihbarata dayalı nokta operasyonunda, saklandığı evde silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilen teröristin Xalil Adil kod adlı Ramazan Toprak olduğunun belirlendiği belirtildi.

MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu: Kırmızı kategoride aranan PKK'nın istihbarat sorumlusu Metin Arslan etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu: Kırmızı kategoride aranan PKK'nın istihbarat sorumlusu Metin Arslan etkisiz hale getirildi

Açıklamada, “Teröristin, 21 Kasım 2016 tarihinde Silvan ilçesi Sulubağ Mahallesinde ele geçirilen el yapımı patlayıcının hazırlanması ve yerleştirilmesi, 7 Temmuz 2017 tarihinde Hani ilçesi Gömeç köyü Çağıl mezrasında infilak eden el yapımı patlayıcının hazırlanması, 19 Mart 2018 tarihinde Hani ilçesi Topçular köyü yolu Şekale Tepe mevkiinde Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ve güvenlik korucusu Yaseddin Opçin’in şehit edilmesi, 11 Nisan 2017 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü binasında tünel kazılması sureti ile 1’i polis memuru olmak üzere 3 kişinin şehit olduğu ve 10 kişinin yaralandığı patlama olayını planlanıp gerçekleştirilmesi olaylarının faili olan, sözde Amed eyaleti özel güç içerisinde sabotajcı olarak faaliyet yürüten, İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesinde gri renk kategorisinde bulunan Xalil Adil kod adlı Ramazan Toprak simli terörist olduğu tespit edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Kırmızı kategorideki terörist Gülüzar Tural etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Kırmızı kategorideki terörist Gülüzar Tural etkisiz hale getirildi
İkinci çığ faciası

İkinci çığ faciası

Van'da çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü.
Rejim çekilmezse bu işi bizzat yapacağız

Rejim çekilmezse bu işi bizzat yapacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu.
Yeni bir sayfa açmanın vakti geldi

Yeni bir sayfa açmanın vakti geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok önemli AB açıklaması.
Depremde doğdu<br>depremde gitti

Depremde doğdu
depremde gitti

​Hamile eşi ve oğlunu kaybeden babanın anlattıkları duygulandırdı.
Pimi çekilmiş<br>bomba gibiler

Pimi çekilmiş
bomba gibiler

​Trafikte iki tekerlek üzerinde büyük tehlike.
Koronavirüs:<br>Dünyayı korkutan hastalık

Koronavirüs:
Dünyayı korkutan hastalık

​Her geçen gün artan ölü sayısı 491'e yükseldi.
Mehmetçiğe<br> özel önlem

Mehmetçiğe
özel önlem

TSK İdlib'deki saldırı sonrası harekete geçti.
En büyük tehdit uçaklarda

En büyük tehdit uçaklarda

Yurt dışına seyahat edenler hangi tedbirleri almalı?
Başkonsolosluk aracıyla getirmişler

Başkonsolosluk aracıyla getirmişler

'Balina'nın kimliği tespit edilemedi.
Maskeden<br>sonra jele de sıçradı

Maskeden
sonra jele de sıçradı

​Koronavirüs salgını sonrası yoğun talep görüyor.
40 yıldır <br>doktora gitmiyor

40 yıldır
doktora gitmiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından ödüllendirildi.
Veba alarmı

Veba alarmı

​İlçeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
8 ilde eğitime<br>kar engeli

8 ilde eğitime
kar engeli

​Yoğun kar yağışından bazı illere okullar tatil edildi.
Tüm uçuşlar<br>bugün durdurulacak

Tüm uçuşlar
bugün durdurulacak

Türkiye'den Çin'e yönelik koronavirüs önlemi.
Marmaray'da<br> virüs önlemi

Marmaray'da
virüs önlemi

Vagonlar sık sık tepeden tırnağa temizleniyor.
Ankara için <br>2 günlük uyarı

Ankara için
2 günlük uyarı

Valilik kuvvetli fırtına uyarısında bulunarak saat verdi.​
Otobüste <br>piton paniği

Otobüste
piton paniği

Yolcunun valizinden kaçan yılan paniğe neden oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.