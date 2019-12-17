Gündem Listeye bir çizik daha Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
MARDİN

Mardin son dakika haberleri... Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Listeye bir çizik daha: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, turuncu kategoride yer alan Servet Demir olduğu belirlendi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince yapılan operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Mardin'in Derik ilçesi kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu listede yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu "Karker Deşti" kod adlı Servet Demir olduğu tespit edildi.

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