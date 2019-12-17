Listeye bir çizik daha: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince yapılan operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM Mardin'in Derik ilçesi kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu listede yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu "Karker Deşti" kod adlı Servet Demir olduğu tespit edildi.