Lütfi Efendi'nin ilmi mirası geleceğe taşınacak

Osmanlı tarih yazıcılığının önemli isimlerinden Vakanüvis Ahmed Lütfi Efendi, 4 padişah dönemini kapsayan 41 yıllık resmi tarihçilik görevi ve geride bıraktığı eserleriyle akademinin gündemine taşındı. Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Yeditepe Yayınevi iş birliğinde düzenlenen “Dört Padişah Bir Tarihçi: Vakanüvis Ahmed Lütfi Efendi Sempozyumu”, dün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

FARKLI ÜLKELERDEN TARİHÇİLER BULUŞTU

Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinin yanı sıra İngiltere, Japonya ve Mısır’dan araştırmacıların da katıldığı sempozyumda, 50 bilim insanı Ahmed Lütfi Efendi’nin hayatını, tarihçiliğini ve Osmanlı tarihine bıraktığı mirası ele aldı. II. Mahmud, Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve V. Murad dönemlerine tanıklık eden Ahmed Lütfi Efendi’nin yalnızca resmi tarihçi kimliğiyle değil, bürokrasi, ilmiye ve matbuat alanlarındaki çalışmalarıyla da öne çıktığı vurgulandı. Oturumlarda tarihçinin eserlerinin kaynak değeri, edebi yönü ve dönemin siyasi gelişmelerine ilişkin kayıtları değerlendirildi.

CEVDET PAŞA’NIN GÖLGESİNDE KALDI

Sempozyumun açılışında konuşan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Ahmed Lütfi Efendi’nin uzun yıllar boyunca sürdürdüğü vakanüvislik görevine rağmen Ahmet Cevdet Paşa’nın gölgesinde kaldığını belirtti. Ahmed Lütfi Efendi'nin eserlerinin bir bölümünün Osmanlı döneminde basıldığını, diğer bölümünün ise Cumhuriyet döneminde yeni harflere aktarıldığını belirten Afyoncu, tarihçinin eserinin Yeditepe Yayınevi tarafından bugünün Türkçesiyle 6 cilt halinde okuyucularla buluşturulduğunu söyledi. Afyoncu, “Bu kitapları sadece akademisyenler kullanmayacak. Meraklılar var, bankacılar, doktorlar, öğretmenler var. Onların da anlaması lazım" ifadelerini kullandı.

MİLLETİN HAFIZASINI TEMSİL EDİYOR

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur da Ahmed Lütfi Efendi’nin yalnızca bir tarihçi olmadığı, aynı zamanda bir alim, şair ve mütefekkir olduğu bilgisini verdi. Geçmişin birikiminin geleceğe yön verdiğini belirten Okur, “Biz ne kadar derin bir geçmişe sahipsek, o kadar ileri bir vizyonumuz olacak demektir” değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz ise sempozyumun akademik içeriğinin yanı sıra kültürel hafızanın korunması bakımından da önemli olduğunun altını çizerek Ahmed Lütfi Efendi’nin 41 yıllık görev süresinin liyakate dayalı devlet anlayışını ortaya koyduğunu vurguladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sempozyumda yaptığı konuşmada, Ahmed Lütfi Efendi’nin 4 padişahla çalışmasının Osmanlı devlet geleneğine ilişkin önemli bir örnek olduğuna dikkat çekti.

5’inci kuşaktan torunu: Hayal edemezdim

Sempozyumda Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın, Prof. Dr. Vahdettin Engin, Prof. Dr. Tufan Gündüz, Doç. Dr. Uğur Demir, İngiliz tarihçi Prof. Dr. Rhoads Murphey, Japon tarihçi Prof. Dr. Nobuo Misawa ve Mısırlı araştırmacı Muhammed Asım Muhammed Sarhan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda bilim insanı tebliğ sundu. Ahmed Lütfi Efendi’nin 5’inci kuşaktan torunu M. Berke Merter de aile adına sempozyumda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Merter, sözlerini şöyle tamamladı: “Ahmed Lütfi Efendi’nin eserlerinin ve tarihçiliğinin önde gelen ilim adamlarınca ele alınacağını hayal edemezdim. Bizim onun hatırasını yaşatmak için yapabileceklerimizin elbette bir sınırı var. Ancak burada bir araya gelen araştırmacıların çalışmaları sayesinde, eserlerinin değeri ve tarihimizdeki yeri daha kapsamlı biçimde ortaya konulacaktır.”

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