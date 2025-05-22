Macaristan ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan özel uçak "TUR" ile Ankara'ya döndü. (Foto: Arşiv)
Macaristan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen
Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi
'nin ardından Ankara'ya geldi.
Özel uçak "TUR" ile saat 23.50'de Esenboğa Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ankara Valisi Vasip Şahin ve ilgililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Ankara'ya geldi.
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