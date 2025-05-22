Macaristan ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Özel uçak "TUR" ile saat 23.50'de Esenboğa Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ankara Valisi Vasip Şahin ve ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Ankara'ya geldi.