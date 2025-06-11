Madleen gemisinde alıkonulan Türk aktivist Şuayb Ordu Almanya'ya gönderilecek

İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisinde yer alan Türk aktivist Şuayb Ordu, eşi Sümeyye Ordu'nun yaptığı açıklamaya göre yarın İsrail üzerinden Almanya'ya gönderilecek.
İtalya'dan yola çıkarak Gazze'deki ablukayı kırmak isteyen fakat uluslararası sularda İsrail tarafından zorla kendi sınırları içerisine götürülen ve mürettebatının alıkonulduğu "Madleen" gemisi mürettebatı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Aralarında Türk aktivistler Hüseyin Şuayb Ordu ile Yasemin Acar’ın da bulunduğu 12 yardım gönüllüleri uluslararası sulardayken alıkonulurken, uluslararası hukukun açıkça çiğnendiği saldırı dünya çapında infiale sebep olmuştu. İsrail'in Madleen gemisinde alıkoyduğu Türk aktivist Şuayb Ordu İsrail üzerinden Almanya'ya gönderilecek.