Mahalle camisi binaların arasında sıkışıp kaldı: Adeta görünmez oldu

Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş mahallesinde 1986 yılında yapılan Tabakhane Mobilyacılar Camii, yıllar içinde etrafına yapılan binaların arasında kaldı.
Tabakhane esnafı ve mahalleliler tarafından yaptırıldığı öğrenilen cami, 7 katlı 2 binanın ortasında kalarak neredeyse fark edilemez oldu. Minarenin boyuna ulaşan binalar adeta cami ile bütünleşti.
Çevrede yaşayan vatandaşlar binaların 15-20 yıl içerisinde yapıldığını belirterek, bilmeyenlerin camiyi bulmakta zorlandığını ifade etti. Ayrıca mahalleliler, caminin görünümünü korumak için binaları yapan müteahhitti uyardıklarını da söyledi.
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Geçen yıl 24 Temmuz'da kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açılan camide Müslümanlar sabah namazını eda etti.
Farklı ülkelerden Müslümanların akınına uğrayan camiye namaz vaktinden önce gelenler, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek vakit geçirdi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namaz öncesi cemaat, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerine uygun saf tuttu.
Erbaş, namaz sonrası cemaate hitabında, Çocuk sesleriyle Ayasofya'da namaz kılmamız çok güzel oluyor. İyi oluyor. Her vakit çocuk sesleri olsun inşallah. Komşularınıza söyleyin, anlatın. Camilerimiz cemaatsiz, gençsiz, çocuksuz kalmasın.dedi.
Almanya'dan memleketi Konya'ya giderken Ayasofya'ya namaz kılmak için uğrayan Mehmet Eken, şunları kaydetti:
Özellikle burayı ziyaret için eşimle geldim. Nasip oldu bizlere de. Bir yıl önce açıldı, uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi. Ali Erbaş Hocamızın da sabah namazını kıldırması ayrı bir mutluluk oldu. Allah inşallah şuurlu cemaatin sayısını artırsın.
Bu, bizim ve İslam alemi için ayrı bir mutluluk. Bazı yabancıların konuşmalarına kulak misafiri olduk. 'Recep Tayyip Erdoğan'ın açtırdığı Ayasofya'dan arıyorum.' diyorlardı. Bunlar Cumhurbaşkanımızın reklamı değil, İslam alemine verilen bir mesajdır.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazını kılan Yusuf Vatandaş da Camide yıl dönümü dolayısıyla sabah namazını kıldık. Allah bizlere bugünleri gösterdi. Açanlardan Allah razı olsun. Tüm ümmetin de geçmiş Kurban Bayramı mübarek olsun. diye konuştu.
'Fethin sembolü' Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılışının yıl dönümü: Sabah namazı için akın ettiler
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı "fethin sembolü" Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden bir yıl geçti. Farklı ülkelerden Müslümanların akınına uğrayan camiye namaz vaktinden önce gelenler, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek vakit geçirdi.
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15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıldönümünde Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan 350 öğrenci öğle namazının ardından Çamlıca Camii'nin avlusunda toplandı. Öğrenciler 2 bin 71 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı açtı. Öğrenciler bayrağı bir süre dalgalandırdı. Camiye gelenler bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Çamlıca Camii Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma Derneği Başkanı Ergin Külünk, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının beşinci senesini yaşıyoruz. Rabbim ülkemize bir daha böyle günler yaşatmasın. Biz bugün unutulmasın, yarınki neslimize çoluk çocuğumuza bugünü hatırlatmak anlamında 350 imam hatip talebesiyle beraber 2 bin 71 metrekare bayrağımızı açarak bir yad etme merasimi yaptık. dedi.
Çamlıca Camii avlusunda 2 bin 71 metrekare Türk bayrağı açıldı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde, Çamlıca Camii avlusunda 350 öğrencinin 2 bin 71 metrekarelik Türk bayrağı açtı.
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Sultan 1. Ahmet tarafından 1616 yılında Mimar Sinan’ın öğrencesi Sedefkar Mehmet Ağa’ya Ayasofya’nın karşısına yaptırılan Sultanahmet Camii restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Çalışmaların geldiği son durum havadan görüntülendi. Camide en belirgin değişiklik bir minaresi ve ana kubbe aleminin yenilenmeye başlanması oldu.
43 metre yükseklikte bulunan ana kubbe üzerinde çıkan işçiler alemin yeni parçalarını vinç yardımı ile yerleştiriyor. Restorasyon çalışmaları kapsamında caminin bir minaresi yenilenmek üzere sökülüyor.
Osmanlı mimarisinin en heybetli camilerinden olan, 400 yıllık Sultanahmet Camii, 3 yıl önce tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmasına başlatılmıştı.
2017 yılında Sultanahmet Camii’nde başlanan restorasyonun 2020’nin sonunda bitmesi planlanıyordu.
Tarihi Yarımada üzerinde tüm heybetiyle duran Osmanlı mimarisinin ilk ve tek 6 minareli Sultanahmet Camisi’nin restorasyon çalışmalarında ibadetin ve turistik ziyaretler aksatılmıyor.
400 yıllık Sultanahmet Cami’nin sökülen dev kubbe alemi yerleştirildi
Mimar Sinan'ın öğrencisi Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri 400 yıllık Sultanahmet Cami'nin sökülen dev kubbe alemi yerleştiriliyor. İşçilerin 43 metre yükseklikteki ana kubbe üzerinde çalışması havadan görüntülendi.
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Gaziosmanpaşa Üretmen Camii’nde imamlık yapan Hadin Yılmaz, arta kalan zamanlarında boks antrenörlüğü yapıyor.
İmam olduktan 10 yıl sonra İstanbul'a gelen Yılmaz, içinde bir ukde olarak kalan boks hocalığını yapmaya karar verdi. <br> <br> Mesleğe 12 yıl önce başlayan İmam Yılmaz, boks da büyük bir ilerleme kaydetti. Yılmaz, caminin bodrum katını kendi imkanlarıyla boks salonuna çevirdi.
‘Her şey bir gönüle dokunmak için’ sloganıyla yola çıkan imam Yılmaz, 40 öğrenciye boks eğitimi veriyor. Çocuklar ve gençlerle beraber hem namaz kılıyor, hem de boks yapıyor.
“Spor benim için bir tutku” <br> <br> 12 senedir imamlık yaptığını anlatan Üretmen cami imamı Hadin Yılmaz, “12 senedir diyanette imam olarak görev almaktayım. Şu anda Üretmen Cami’sinin bodrum katındayız. Spor benim için bir tutku yani daha çocukluğumdan kalan bir ukdeydi. Fakat mesleğim gereği bunu icraata geçirme fırsatım olmadı. Hemen kendi ekibimle istişare yaptık. 1 senedir boks yapıyorum. mahallemizin gençlerine dokunmak adına burada bir faaliyet başlattık. Üç grup halinde 40 kişiyle bu sporu yapıyoruz. Yaş ortalaması benim gibi olanlar var. 15-20 yaş aralığı ve çocuk grubumuz var. Onlara bizzat ben ders veriyorum” dedi.
“Namazdan hemen sonra buraya geçip spor yapıyoruz” <br> <br> Amacının çocukların gönüllerine dokunmak olduğunu anlatan Yılmaz, “Amacımız ise gönüllere dokunmak. Zaten bizim sloganımız ‘Her şey bir gönüle dokunmak için’ bu parolayla yola çıktık. Sportif olarak onların bünyelerine sağlık açısından da çok katkısı var. En önemli olan şey bu kardeşlerimizin kalbine ve maneviyatına dokunmaktır.
Hepsi vatanına, milletine, ezanına, bayrağına, annesine, babasına hayırlı ve faydalı bireyler olmasıdır. Burada beraber namaz kılıyoruz. Namazdan hemen sonra buraya geçip spor yapıyoruz. Ruhumuzu doyuruyoruz sonra da burada kardeşlerimizle beraber çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
“Gençler artık kendi geliyor” <br> <br> Gençleri namaza çağırmadan kendiliğinden geldiklerini anlatan İmam Yılmaz, “Bu sporu yapmam büyükler tarafından pek hoş karşılanmadı ama gençler bayıldı.’ Hocam biz böyle imam istiyoruz’ dediler. Çünkü sahada aktif, onlar gibi düşünüp hayata bakıyorum. Bu sporcu kimliği çok önemli bu onlarda etki ediyor. Camilerimiz artık klasik halde olmaktan çıkmalı. Camiler gençlerimiz için cazibe merkezi haline gelmeli.
Diyanetimiz, İstanbul Müftülüğümüz ve ilçe müftülüğümüz bu konuda çok gayretli. Her camide artık bir gençlik merkezi planı var. Güzel bir hizmet var ve biz bu hizmeti daha ileriye yani burası boks salonu yarın ise bunu farklı alanlara kaydırıp her türlü imkanı değerlendirerek gençlerimize daha iyi dokunma adına başka planlarımızda var. Gençler namaza gelin demiyorum. Onlar o görmüş oldukları o güzellik zaten onları oraya getiriyor. Her camide bunun olmasını temenni ediyorum” dedi.
“Artık hoş karşılanmayan algıyı kırdık” <br> <br> İnsanların bakış açılarını değiştirdiğini ifade eden Yılmaz, “İnsanları bana bakışı biraz farklıydı. İnsanların nezdinde imam denince belli bir kimlik belli bir görüntü var. Ben genelde mahallede spor kıyafetleriyle geziyorum. Mahalledeki herkes bana sporcu hocamız diyor. Bunu kabullendiler ve ben çok mutlu oluyorum. Artık hoş karşılanmayan algıyı kırdık. Ben imamlık mesleğimi seviyorum. Sporu da çok seviyorum. Vaktimin önemli bir kısmı sporla geçiyor. Aralarında çok kabiliyetli öğrenciler var. Onların mutlaka bu işi yapması lazım” ifadelerinde bulundu.
“Beraber namaza da gidiyoruz, aynı zamanda boks yapıyoruz” <br> <br> Beraber namaz da kıldıklarını söyleyen 16 yaşındaki Mehmet Eren Köse Öğrenci ”Hadi hocam benim küçüklüğümü bilir. Bizi Belgrat Ormanına ve kamp yapmaya götürüyor. Geçen defa da diğer grup arkadaşlarımı bisiklet sürmeye götürdü. Beraber namaza da gidiyoruz. Aynı secdeye alnımız yere değiyor, aynı zamanda da boks yapıyoruz” dedi.
“Okuldan çıkar çıkmaz camiye geliyorum” <br> <br> Gününün yarısının camide geçtiğini anlatan 12 yaşındaki öğrenci Yusuf Emin Çan, “İlk başta Kuran-ı Kerim okutarak bizi cami de toplamaya başladı. Bizleri sağ kolu olarak benimsedi. Bu şekilde boks yeri açtı. Buralara getirip eğlendirdi. Ondan önce sokakta oynayan ve sık sık telefonla oynayan çocuktum. Şimdi ise günün yarısı cami de geçiyor. Haftalık program çıkardı. Hafta hafta müezzinlik yapıyoruz. En azından namazımıza geliyoruz. Okuldan çıkar çıkmaz camiye geliyorum. Çünkü mahallede artık hiçbir şey yok.”
“Liglere çıkmak için kendimi iyi geliştireceğim” <br> <br> Önceden sokakta zaman geçirdiğini anlatan 12 yaşındaki Mustafa Arda Köse, “Buraya gelmeden önce sokakta top oynardım. Hocamız Kuranı-ı Kerim okumamız için aktiviteler yaptı. Daha sonra hafızlık yaptık. Boks salonu açacağız dedi bizde katıldık. Liglere çıkmak için kendimi iyi geliştireceğim” ifadelerinde bulundu.
Camide imam alt katta boks antrenörü: Namazdan sonra buraya geçip spor yapıyorlar
Gaziosmanpaşa'da görev yapan imam Hadin Yılmaz, boks antrenörlüğü de yapıyor. Caminin bodrum katını kendi imkanlarıyla düzenleyen Yılmaz, burada boks eğitimi verdiği gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. 'Her şey bir gönüle dokunmak için' sloganıyla yola çıkan imam Yılmaz, 40 öğrenciye boks eğitimi veriyor. Çocuklar ve gençlerle beraber hem namaz kılıyor, hem de boks yapıyor.