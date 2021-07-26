Mahalle camisi binaların arasında sıkışıp kaldı: Adeta görünmez oldu

“Spor benim için bir tutku” <br> <br> 12 senedir imamlık yaptığını anlatan Üretmen cami imamı Hadin Yılmaz, “12 senedir diyanette imam olarak görev almaktayım. Şu anda Üretmen Cami’sinin bodrum katındayız. Spor benim için bir tutku yani daha çocukluğumdan kalan bir ukdeydi. Fakat mesleğim gereği bunu icraata geçirme fırsatım olmadı. Hemen kendi ekibimle istişare yaptık. 1 senedir boks yapıyorum. mahallemizin gençlerine dokunmak adına burada bir faaliyet başlattık. Üç grup halinde 40 kişiyle bu sporu yapıyoruz. Yaş ortalaması benim gibi olanlar var. 15-20 yaş aralığı ve çocuk grubumuz var. Onlara bizzat ben ders veriyorum” dedi.