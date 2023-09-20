|
Gündem

Malatya'da yaşam alanını tehdit eden yangın: Rüzgarla büyüyen alevler üç saatte kontrol altına alındı

Malatya'nın Akçadağ ilçesi kırsal Aydınlar Mahallesi'nde dağlık alanda yangın çıktı. Evlerin ve meyve bahçelerinin de bulunduğu dağda çıkan yangın, ekiplerin üç saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

21:21 . 20/09/2023 Çarşamba
AA
Malatya'da dağlık alanda yangın

Malatya'da dağlık alanda yangın

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, dağlık alanda çıkan yangın üç saatlik çalışmayla söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, kırsal Aydınlar Mahallesi'nde dağlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına farklı noktalardan müdahale edildi. Yaşam alanı yakınında bulunan ekipler de olası riske karşı önlem aldı.

60 itfaiye eri ile Orman bölge müdürlüğü ekiplerinin 15 araç, 5 iş makinesi ile müdahale ettiği yangın, 3 saat süren çalışma ile saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

#Arazi yangını
#Malatya
#yangın
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Beslenme ve diyet için hangi bölüme gidilir?