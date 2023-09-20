Malatya'da yaşam alanını tehdit eden yangın: Rüzgarla büyüyen alevler üç saatte kontrol altına alındı

Alınan bilgiye göre, kırsal Aydınlar Mahallesi'nde dağlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

60 itfaiye eri ile Orman bölge müdürlüğü ekiplerinin 15 araç, 5 iş makinesi ile müdahale ettiği yangın, 3 saat süren çalışma ile saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.