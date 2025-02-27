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Mamazadeler hesap verecek

Mamazadeler hesap verecek

Oğuzhan Ürüşan
04:0027/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Sokak hayvanlarını kullanıp insanların duygularını sömüren Yaşama Tutunan Patiler Derneği yöneticileri hesap veriyor.

Topladıkları bağışı zenginleşme amacıyla kullanan dernek yöneticileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 69’uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede şüphelilerin “güveni kötüye kullanma” suçundan cezalandırılmaları istendi. Toplanan 18 milyon 627 bin TL’nin iç edildiği ortaya çıkmıştı. Dernek başkanı Buket Özgünlü ile birlikte Demet Kılıç, Evren Kılıç, Cemal Özgünlü, Fatma Özgünlü ve Rüya Bilgi’nin hapis cezası ile yargılanmaları bekleniyor. “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaktan” 3 yıldan 7 yıla, “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmaktan” ise 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.



#Sokak Hayvanları
#Aktüel
#Toplum

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