Konya Valiliği'nden sahipsiz köpek cezası: Barınaktan çıkaranlara 71 bin TL ceza kesilecek

kanun yürürlüğe girdiğinden hayvanların toplanması ve bakımevlerine yerleştirilmesi işlemlerine başlanılacaktır. Nüfusu 25 binin altında olup bakımevi kurma zorunluluğu olmayan belediyeler en yakın bakımevinden yararlanmak üzere ilgili belediye ile protokol yapılacak ve protokolün bir sureti Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne gönderilecektir."