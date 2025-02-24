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Konya Valiliği'nden sahipsiz köpek cezası: Barınaktan çıkaranlara 71 bin TL ceza kesilecek

Konya Valiliği'nden sahipsiz köpek cezası: Barınaktan çıkaranlara 71 bin TL ceza kesilecek

17:4924/02/2025, Pazartesi
AA
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Konya Valisi İbrahim Akın, "Rehabilitasyon işlemi tamamlanmış dahi olsa toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında herhangi bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeklerin geri bırakılması halinde 2025 yılı için hayvan başına 71 bin 965 lira idari para cezası uygulanacak." dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçe belediyesi ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Hayvan Hakları Kurulu Toplantısının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Konya Valisi İbrahim Akın, alınan kararları paylaştı.

43 bin 885 sokak hayvanı kısırlaştırıldı

Bakımevlerine alınan hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığının veri sistemine kaydedileceğini belirten Akın, rehabilite edilen köpeklerin sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde barındırılacaklarını kaydetti. Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin imkanlarına dikkati çeken Akın, şöyle konuştu:
"Burada hasta, yaralı ve bakıma muhtaç hayvanlar için tam donanımlı bir hayvan hastanesi bulunmaktadır. Cerrahi, doğum, dahiliye, acil, yoğun bakım ve diş klinikleri gibi çeşitli birimlerde sokak hayvanlarına hizmet verilmektedir. Ayrıca, ilimizde sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrol altına alınması amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir.
Bu kapsamda 2025 yılı ocak ayına kadar 43 bin 885 sokak hayvanı kısırlaştırılmıştır.
Yine Konya Büyükşehir Belediyemiz sahipsiz sokak hayvanları için Canbulan adıyla 5 tam donanımlı hayvan ambulans aracını 2021 yılından itibaren hizmete almıştır."

Son tarihi verdi

Toplantıda, konuya ilişkin ilde yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini ve çalışmalara yön vermek üzere kararlar alındığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:
"Kanunda yapılan değişiklikle yerel hayvan koruma görevlileri kaldırıldığından, mevcut kimlik kartları iptal edilecektir.
Nüfusu 25 bini aşan belediyeler tarafından, en geç 31 Aralık 2028 tarihine kadar hayvan bakımevleri kurmak ve mevcutları iyileştirmek zorunlu olmakla birlikte
kanun yürürlüğe girdiğinden hayvanların toplanması ve bakımevlerine yerleştirilmesi işlemlerine başlanılacaktır. Nüfusu 25 binin altında olup bakımevi kurma zorunluluğu olmayan belediyeler en yakın bakımevinden yararlanmak üzere ilgili belediye ile protokol yapılacak ve protokolün bir sureti Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne gönderilecektir."

Köpekleri geri bırakanlara 71 bin TL para cezası

Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bakımevlerine alınan köpeklerin rehabilitasyon sonrası doğaya bırakılması yasaklandığından aksine hareket edenler hakkında
hayvan başına 71 bin 965 lira idari para cezası uygulanacağı belediyelere tebliğ edilecektir.
Şikayetler, saldırı vakaları ve kuduz gibi bulaşıcı hastalık riskinin bulunduğu alanlara öncelik verilerek hayvanların toplanması sağlanacaktır. Bakımevlerinden hayvan sahiplenme süreçlerini düzenlemek için ilgili kurumların katılımıyla bir alt komisyon oluşturulacaktır. Kedi ve köpeklerin kaçak üretimini ve satışını engellemek amacıyla sıkı denetimler yapılacaktır."
#İl Hayvan Hakları Kurulu Toplantısı
#Konya
#sokak hayvanları
#İBrahim Akın

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