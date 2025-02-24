Başıboş köpekleri koruma adına yalan söylediler: Gerçek ortaya çıktı 'Yangın kundaklama değil soba kaynaklı'

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yangının çıkış sebebine dair Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor tamamlandı.

Kundaklama iddiaları çürütüldü

Raporda, yangının herhangi bir kundaklama sonucu değil, soba çıkışlı olarak meydana geldiği tespit edildi. Yangının, sobanın yüksek ısısı nedeniyle yakınında bulunan tekstil ve plastik ürünlerin tutuşması sonucu çıktığı belirlendi.

Algı operasyonu başarısız oldu

Bazı hayvan aktivistleri, olayın ardından “Ülker Güleryüz, köpeklere sahip çıktığı için öldürüldü” şeklinde iddialar ortaya atarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştı. Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy da soruşturmanın genişletilmesi ve olayın cinayet olarak değerlendirilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verdi. Ancak bilirkişi raporu, kundaklama iddialarını çürüttü.





Soruşturma kapsamında Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nce yapılan incelemelerde, olay yerinde herhangi bir yanıcı veya yakıcı madde bulunmadığı ortaya çıktı. Elektrik kaynaklı bir yangın ihtimalini değerlendirmek için alınan kablo örnekleri de incelendi ve elektrik akımının yangına neden olmadığı tespit edildi.

Bağırma görüntüleri algı için kullanıldı

Yangının ardından Ülker Güleryüz’ün Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından toplanan köpekler konusunda görevlilerle tartıştığına dair eski görüntüler sosyal medyada dolaşıma sokularak olayla ilişkilendirilmeye çalışıldı. Ancak yetkili makamların yaptığı incelemeler sonucunda, yangının belediye ile herhangi bir ilgisinin olmadığı, tamamen soba kaynaklı olduğu resmi raporlarla kesinleşti.



