Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mahalle başıboş köpeklere teslim

Mahalle başıboş köpeklere teslim

Haber Merkezi
04:0016/11/2024, Cumartesi
G: 16/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sahipsiz köpekler
Sahipsiz köpekler

Sokak köpekleri sorununun en belirgin yaşandığı adreslerden biri olan başkentin Çankaya’ya bağlı Çiğdem Mahallesi’nde vatandaşlar, akşam 20.00’den sonra mahalleye kuryelerin giremediğini, çocukların dışarıya çıkamadığını, komşu ziyaretlerine arabayla gidilebildiğini söyledi.

Başkentin merkezi Çankaya’da Prof. Dr. Meliha Yılmaz’ın başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanması sokaklardaki tehlikeyi yeniden gündeme taşıdı. Çiğdem Mahallesi’nde yaşanan saldırı sonucunda yaralanan Yılmaz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilirken, Yeni Şafak’a konuşan mahalleli hem belediyelerden hem de köpeklerin toplatılmasını önleyen hayvan severlerden dertli.


MİSAFİRLİK ANCAK ARABAYLA

İsmini vermek istemeyen G.Ö, “Kapıdan dışarı çıkamıyoruz ben çok şahit oldum burada bacağı ısırılan, kolu ısırılan, onlar çok ses getirmedi işte en son iki gün önceki olay meydana geldi. Hepimiz çok üzgünüz” dedi. G.Ö., olay sonrası gelen ekipleri köpeklerin toplatılmasını istemeyen bir grubun engellediğini söyledi.

6 öğrenci çocuğu köpeklerden kurtardığını belirten mahalle sakini F.A. ise şu şekilde konuştu:


HEMEN ORGANİZE OLUYORLAR

"Bu okullara aileler 500 tam puan alan Boğaziçi, ODTÜ’yü kazanacak çocuklarını gönderiyorlar. Yatılı okul. Burada ben 6 tane çocuğu köpeklerin yanından kurtardım. Bir hayvan toplama aracı, hayvan toplamaya çıktığında orada hayvan severler bulunuyorsa demek ki içerden bilgi alıyor bunlar. Anında organize oluyorlar" şeklinde konuştu.


KURYELER GELEMİYOR

Mahalleye saat 20.00’den sonra kurye giremediğini belirten bir başka mahalle sakini de “Can güvenliğimiz yok. Aslında aşırı saldırganlar, çok olaya tanık olduk. Bu mahalleye akşam 8’den sonra kurye gelmiyor çünkü burada her sokağın başında, ortasında, sonunda 3 grup var. En az 10-15 köpekten oluşuyor hepsi” dedi.


#sahipsiz köpek
#Ankara
#Çankaya
#Çiğdem Mahallesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emlak vergisi için 5 yıl fırsatı geliyor: Başvuran parasını geri alacak! Ne kadar ödeme alınacak?