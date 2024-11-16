Mahalle başıboş köpeklere teslim

Başkentin merkezi Çankaya’da Prof. Dr. Meliha Yılmaz’ın başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanması sokaklardaki tehlikeyi yeniden gündeme taşıdı. Çiğdem Mahallesi’nde yaşanan saldırı sonucunda yaralanan Yılmaz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilirken, Yeni Şafak’a konuşan mahalleli hem belediyelerden hem de köpeklerin toplatılmasını önleyen hayvan severlerden dertli.





MİSAFİRLİK ANCAK ARABAYLA

İsmini vermek istemeyen G.Ö, “Kapıdan dışarı çıkamıyoruz ben çok şahit oldum burada bacağı ısırılan, kolu ısırılan, onlar çok ses getirmedi işte en son iki gün önceki olay meydana geldi. Hepimiz çok üzgünüz” dedi. G.Ö., olay sonrası gelen ekipleri köpeklerin toplatılmasını istemeyen bir grubun engellediğini söyledi.

6 öğrenci çocuğu köpeklerden kurtardığını belirten mahalle sakini F.A. ise şu şekilde konuştu:





HEMEN ORGANİZE OLUYORLAR

"Bu okullara aileler 500 tam puan alan Boğaziçi, ODTÜ’yü kazanacak çocuklarını gönderiyorlar. Yatılı okul. Burada ben 6 tane çocuğu köpeklerin yanından kurtardım. Bir hayvan toplama aracı, hayvan toplamaya çıktığında orada hayvan severler bulunuyorsa demek ki içerden bilgi alıyor bunlar. Anında organize oluyorlar" şeklinde konuştu.





KURYELER GELEMİYOR

Mahalleye saat 20.00’den sonra kurye giremediğini belirten bir başka mahalle sakini de “Can güvenliğimiz yok. Aslında aşırı saldırganlar, çok olaya tanık olduk. Bu mahalleye akşam 8’den sonra kurye gelmiyor çünkü burada her sokağın başında, ortasında, sonunda 3 grup var. En az 10-15 köpekten oluşuyor hepsi” dedi.



