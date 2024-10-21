Evlerine köpek bırakıp ölümle tehdit ediyorlar

'Hayvan Koruma Derneği Başkanı' olan emekli öğretmen Vahdet Olcayto, geçtiğimiz günlerde Sivas'ta kedi besleme kavgası yüzünden komşusu Yasin Yıldırım’ı silahla vurarak öldürmüştü. Olayın perde arkasında emekli öğretmenin hayvanlara eziyet ettiği, zehirli mamalar vererek öldürdüğü gerekçesiyle ilçe tarım müdürlüğü tarafından beslediği hayvanlara el konulduğu öğrenildi.
Vahim olayda sadece hayvanlara eziyet etmekle kalmayan Olcayto, 7 yaşındaki çocuğa bıçak çekip kovaladığı için de yargı sürecinde. Apartman sakinleri, sorunlu olan emekli öğretmeni imza toplayıp apartmanlarından atmak istediklerinde ise katil emekli öğretmenin apartman yöneticisinin kafasına silah dayayarak tehdit ettiği belirtiliyor. Mahalle sakinlerinin kabusu haline gelen emekli öğretmen bölgede adeta terör estiriyor. Hayvanları kazanç aracı olarak gören emekli öğretmen, bahis üzerine köpek dövüşleri yaptırıp gözetimindeki kedileri bir süre sonra kendine alıştırınca köpeklerin önüne atarak parçalattığı iddia ediliyor. Katil emekli öğretmenin yaptığını legalleştirmeye çalışan sözde hayvan sever çete, Yasin Yıldırım’ın kedilere eziyet ettiği iftirasını sosyal medyada yaymaya çalışarak algı oluşturuyor.
Yasin Yıldırım’ın akrabası Merve Yıldırım Olcayto’nun oğlunun Yasin’in evine köpekler bırakarak diğer aile bireylerini tehdit ettiğini söyleyerek, “Bahis üzerine Köpek dövüşü yaptırıyordu. Yasin abiyi öldürdükten sonra evinin önüne gece yarısı köpekler bırakıp bizi öldürmekle tehdit ediyorlar. Bize göz dağı vermeye çalışıyorlar. Emekli öğretmenin oğlu bizi korkutmak için köpekleri evimizin önüne getiriyor. Olayın yaşandığı gün katil öğretmen 4 kişiyi öldürecektim ama 1 kişiyi öldürdüm diye söylemiş. Hedefinde bütün aile vardı” diye konuştu.