Evlerine köpek bırakıp ölümle tehdit ediyorlar

Güya hayvan haklarını korumak için çeteleşenlerin sayısı artıyor. Ümraniye Belediyesi Hekimbaşı Hayvan Barınağı’nı basan bir grup, zabıtayı bıçaklayıp veteriner işleri müdürünü darp etmişti. Barınaktaki tıbbı malzemeyi de gasp eden grubun, koruma altında bulunan ve aralarında kuduz köpeklerin de olduğu 295 hayvanı çaldığı ortaya çıktı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yaptığı basın açıklamasında, barınağa art arda 5 aracın geldiğini ve köpek çetesi üyelerinin ”Ölü hayvanlar var” diye bağırarak içeriği girdiklerini söyledi. Barınaktan 151 köpek ve 144 kedinin çalındığına dikkat çeken Yıldırım, bunlar içerisinde kuduz şüphesiyle gözlem altında tutulan ve sahiplenilmesi yasak olan tehlikeli ırkların da olduğunu belirtti.