'Yenidoğan çetesi' iddianamesinde şüphelilerin telefon konuşmaları da yer aldı: Bebekler ölürken kahkaha atmışlar

Şüpheli Hakan Doğukan Taşçı:

Yani bu çocuk böyle anlık bir şey değil, bu çocuğa cpr bile yapılmaz, bu çocuk kim bilir ne zaman öldü, ya bir anomalisi yok, kalp anomalisi yok bir şeyi yok, genetik bir hastalığı yok, normal altı aylık çocuk, ben ailesine ne diyeceğim?